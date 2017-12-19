قیمت آجیل به مناسبت شب یلدا در بازار اصفهان ۵ درصد بیشتر شد

حسین جوانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه زمان برداشت انواع آجیل در مهرماه است، بنابراین قیمت انواع آجیل در مهرماه مشخص می‌شود.

وی بیان داشت: امسال قیمت آجیل به نسبت سال گذشته افزایش داشت که به عوامل مختلفی از جمله تولید کم و ممنوعیت واردات آجیل و خشکبار خارجی بستگی دارد.

عضو هیئت رئیسه اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان با اشاره به اینکه قیمت پسته بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است، ادامه داد: پسته از کرمان، یزد و رفسنجان به اصفهان وارد می شود و به فروش می‌رسد هرچند تولید پسته نیز در اطراف اصفهان داریم که به دلیل تولید کم پسته در سطح کشور شاهد افزایش قیمت این محصول هستیم.

وی با اشاره به اینکه قیمت مغز بادام بین سه تا پنج درصد افزایش داشته است، گفت: قیمت بادام هندی، گل آفتاب گردان، تخم کدو و بادام چینی به دلیل اینکه جزو کالاهای قاچاق محسوب می‌شود بین هشت تا ۱۰ درصد افزایش داشته است.

جوانی اعلام کرد: قیمت مغز بادام بین سه تا پنج درصد افزایش داشت و این در حالی است که قیمت فندق ثابت ماند.

وی با توصیه به مردم برای مصرف آجیل ایرانی و بومی به جای انواع گلخانه ای و خارجی آن، ادامه داد: مردم با مصرف آجیل سالم، بدن خود را سالم نگه دارند.

عضو هیئت رئیسه اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان گفت: با توجه به اینکه بادام هندی جزو کالاهای قاچاق محسوب شده و مشابه داخلی هم ندارد، اکنون شاهد دلال بازی در بازار بادام هندی هستیم و همین سبب شده قیمت این محصول روز به روز بیشتر شود.