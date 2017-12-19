اصفهان ظرفیت بسیاری در جذب گردشگران آئینی دارد

مهدی نریمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به آداب و سنت های بسیار بین مردم ایران و قومیت‌های مختلفی که در این کشور زندگی می کنند، آئین های بسیاری در شهر و روستاهای ما برپا می شود بنابراین جذب گردشگرانی که به منظور شرکت در چنین مراسم هایی به ایران بیایند، ظرفیت های زیادی را برای توسعه گردشگری اصفهان ایجاد کرده است.

وی بیان داشت: اگر تاکنون از این ظرفیت عظیم استفاده نشده و جای خالی گردشگران آئینی و معنوی را در کشور کم می بینیم به خاطر کوتاهی نهادهای متولی یا عدم توجه سرمایه گذاران است.

مدیر عامل مجمع گردشگری استان اصفهان تصریح کرد: عمده گردشگران ما را گردشگران فرهنگی و مذهبی تشکیل می دهند که گردشگران آئینی و گردشگرانی که به خاطر میراث معنوی به اصفهان سفر می کنند، در لوای آن قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه در سطح جهان گردشگری آئینی به خوبی نهادینه شده است، ادامه داد: ایران ظرفیت های بالایی در جذب این نوع گردشگران دارد که اگر با تبلیغات خوب و به موقع در سطح دنیا سعی در جذب یک درصد از این گردشگران کنیم، ضمن کمک به اقتصاد هر استانی، می توان به شناخته شدن فرهنگ ایران در دنیا نیز کمک کرد.

نریمانی گفت: در حال حاضر سنت ها و آئین های زیادی از اصفهان به ثبت رسیده است و معرفی آئین ها و سنت های فرهنگی و مذهبی مثل شب یلدا یا سمنو پزان یا قالی شویی مشهد اردهال و غیره به گردشگران خارجی می تواند، گردشگران خاص خود را به این استان بکشاند.