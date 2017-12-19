امضای قراردادهای فرعی توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی تا پایان امسال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، رسول فلاح نژاد در نشست خبری درباره ساخت سکوهای فاز ۱۱ پارس جنوبی اظهار کرد: قرارداد این فاز در مردادماه تنفیذ شده است و بر اساس عرف قراردادها (بیع متقابل یا الگوی جدید قراردادهای نفتی) ابتدا باید طراحی پایه، تعیین مشاور، مطالعات زیست محیطی و امور اولیه از سوی پیمانکار انجام شود که این روند براساس تجربه‌های قراردادهای پیشین حدود ۶ تا ۱۰ ماه زمان نیاز دارد.

وی با بیان این که پس از انجام این اقدامات اولیه، فرآیند مناقصه آغاز و پیمانکاران فرعی انتخاب می‌شوند که این موضوع نیز حدود ۶ تا ۸ ماه طول می‌کشد، تصریح کرد: میانگین ۱۵ تا ۱۶ ماه پس از امضای قرارداد اصلی، قراردادهای فرعی واگذار و اجرایی می‌شوند.

مجری فاز ۱۱ پارس جنوبی، درباره تجهیز کارگاه از سوی توتال اظهار کرد: قرار نیست توتال تجهیز کارگاهی انجام دهد. شرکت‌های فرعی EPC(مهندسی، تامین کالا و ساخت و اجرا)، جایی که سکو و جکت ساخته می شود، آن کارگاه باید تجهیز شود و توتال ناظر آنجا خواهد بود و خودش کارگاهی نخواهد داشت. زمانی این اتفاق می‌افتد که این قراردادها امضا شود یعنی طراحی، مسائل پایه و مناقصه انجام شده باشد.

فلاح نژاد با بیان این که هم اکنون در مدت زمان پنج ماه به مراحلی در فاز ۱۱ پارس جنوبی رسیده‌ایم که در پروژه‌های پیشین این مراحل در ۱۵ ماه انجام می‌شده است، گفت: مناقصه‌ها، طراحی‌های پایه، مطالعات انجام شده است و پاکت‌های فنی جمع آوری و پاکت‌های مالی باز شده‌اند.

مجری فاز ۱۱ پارس جنوبی افزود: با توجه به شرایط مالی کشور با بازشدن پاکت‌های مالی، مسائل مالی، نقل و انتقال‌های ارز، حساب‌های بانکی که باید باز شوند، تضامین بانکی که باید داده شوند نیاز به زمان دارد تا طرف‌ها بتوانند با هم توافق کرده و نحوه پرداخت‌ها و تضامین روشن شود، قراردادها اجرایی و تنفیذ خواهد شد. بر اساس برنامه ای که داریم تا پایان امسال همه قراردادهای فرعی فاز ۱۱ واگذار می‌شوند و آغاز کارهای اجرایی در کارگاه‌های پیمانکاران فرعی انجام می‌شود.

فلاح نژاد درباره برنامه زمانبندی ۴۰ ماه تصریح کرد: بر اساس این برنامه قرار است تا بهمن ماه قراردادهای فرعی واگذار شوند و پیمانکاران کار را شروع کنند و طبق آن برنامه نخستین تولید را در ماه چهلم داشته باشیم. هم اکنون طبق برنامه و حتی جلوتر از آن پیش رفته ایم.

وی با اشاره به این که در همه فازهای پارس جنوبی که ۵۲ ماه یا بیشتر بود، بخش زیادی از زمان صرف کارهای اولیه شده است، افزود: در قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی زمانبندی کارهای اولیه بسیار فشرده شده است یعنی تقریبا حدود ۶ ماه باید کارهای اولیه انجام شود تا به زمانبندی ۴۰ ماه برسیم. این ۶ ماه در دل این ۴۰ ماه است.

قرارداد چهار میلیارد و ۸۷۹ میلیون دلاری طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی ۱۲ تیرماه امسال در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی، میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‎پی‎سی آی) و پتروپارس امضا شد. سهم توتال در این پروژه ۵۰,۱ درصد، سی ان پی سی آی ۳۰ درصد و پتروپارس ایران ۱۹.۹ درصد تعیین شده است. تولید روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب گاز غنی برای انتقال به پالایشگاه‌های ۶ تا ۸ و ۱۲ به‌منظور بهره گیری از ظرفیت کامل پالایشی از اهداف این طرح است.