دستگیری خانمی که سردسته باند سرقت خودرو بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد ناصری رییس کلانتری ۱۲۵ یوسف آباد گفت: عوامل گشت کلانتری در حین گشت زنی به یک دستگاه خودرو مزدا ۳۲۳ مشکوک شدند و با استعلام مشخص شد خودرو سرقتی است.

وی گفت: عوامل پلیس با حضور در محل و تحقیق از اهالی، موفق به شناسایی پاتوق سارقین شدند. با اخذ دستور مقام محترم قضایی منزل بازرسی شد که سه نفر متهم مرد و یک نفر متهمه زن حضور داشتند.

سرهنگ ناصری ادامه داد: تعداد ۵عدد سویچ خودروی پراید و پژو ، ۵عدد ریموت در ساختمان، ۳۰عدد کلید منزل، ۱عدد اسپری اشک آور، ۷دستگاه گوشی موبایل ،۳۰فقره سفته،۳۸برگ تراول ۵۰هزارتومانی تقلبی ، چند برگ اسناد و مدارک جعلی و تعدادی دیگر آلات و ادوات ارتکاب جرم کشف و ضبط شد.

وی گفت: در ادامه متهمه باتوجه به اینکه به اتهام سرقت منزل و جعل تحت تعقیب اداره هشتم آگاهی تهران بزرگ بود پس از تشکیل پرونده تحویل آن اداره شد و سه نفر سارق دیگر به همراه اموال مکشوفه و خودرو سرقتی تحویل پایگاه سوم آگاهی تهران بزرگ گردیدند.