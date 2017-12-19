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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۳

دستگیری خانمی که سردسته باند سرقت خودرو بود

دستگیری خانمی که سردسته باند سرقت خودرو بود

رئیس کلانتری ۱۲۵ یوسف آباد از دستگیری سارق زن تحت تعقیب پلیس آگاهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد ناصری رییس کلانتری ۱۲۵ یوسف آباد گفت: عوامل گشت کلانتری در حین گشت زنی به یک دستگاه خودرو مزدا ۳۲۳ مشکوک شدند و با  استعلام مشخص شد خودرو سرقتی است.

وی گفت: عوامل پلیس با حضور در محل و تحقیق از اهالی، موفق به شناسایی پاتوق سارقین شدند. با اخذ دستور مقام محترم قضایی منزل بازرسی شد که سه نفر متهم مرد و  یک نفر متهمه  زن حضور داشتند.

سرهنگ ناصری ادامه داد: تعداد ۵عدد سویچ خودروی پراید و پژو ، ۵عدد ریموت در ساختمان، ۳۰عدد کلید منزل، ۱عدد اسپری اشک آور، ۷دستگاه گوشی موبایل ،۳۰فقره سفته،۳۸برگ تراول ۵۰هزارتومانی تقلبی ، چند برگ اسناد و مدارک جعلی و تعدادی دیگر آلات و ادوات ارتکاب جرم کشف و ضبط شد.

وی گفت: در ادامه متهمه باتوجه به اینکه به اتهام سرقت منزل و جعل تحت تعقیب اداره هشتم آگاهی تهران بزرگ بود  پس از تشکیل پرونده تحویل آن اداره شد و سه نفر سارق دیگر به همراه اموال مکشوفه و خودرو سرقتی تحویل پایگاه سوم آگاهی تهران بزرگ گردیدند.

کد مطلب 4176536

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