گروه تحقیق عراق خواستار افزایش نظامیان آمریکایی در افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، گروه تحقیق عراق که گزارش خود را چهارشنبه 15 آذر به بوش تحویل داده ؛ خواهان اعزام نیروهای بیشتر نظامی به افغانستان شده است.

بر اساس گزارش این گروه 10 نفره، وضعیت عراق و افغانستان متفاوت است و هرچند برای کاهش بحران عراق باید هر چه سریعتر نظامیان آمریکایی از عراق خارج شوند، اما تعداد نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان باید افزایش یابد.

این گزارش در ادامه می افزاید، آمریکا کار سختی را در افغانستان آغاز کرده و هم اکنون به نیمه راه رسیده ونباید این کار را نیمه کاره رها کند.

به اعتقاد این گروه، کاهش نظامیان در افغانستان، سبب افزایش قدرت طالبان و حضور مجدد القاعده در افغانستان می شود.

گروه تحقیق عراق در گزارش خود از همپیمانان آمریکا در حمله به افغانستان انتقاد کرده واز رهبران این کشورها با عنوان "اربابان جنگ" یاد کرده است.

این گروه معتقد است اربابان جنگ به دنبال منافع خود در افغانستان هستند و با راه اندازی امپراطوری مواد مخدر در افغانستان سبب افزایش نا امنی ها در این کشور شده اند.

بر اساس این گزارش، برقراری دمکراسی و مبارزه با تروریسم در افغانستان کار بسیار مشکلی است، زیرا نیروهای طالبان عملیات های انتحاری و بمب گذاری های خود در افغانستان را افزایش داده اند و برقراری آرامش در این کشور نیازمند اعزام نیروهای بیشتر به این کشور است.

پیشنهاد گروه تحقیق عراق برای افزایش تعداد نیروهای نظامی در افغانستان در حالی رخ می دهد که در اجلاس ناتو که چندی پیش در لتونی برگزار شد؛ کشورهای عضو ناتو با اعزام نیروها بیشتر به افغانستان مخالفت کردند.

گروه تحقیق عراق موسوم به کمیته بیکر - همیلتون روز چهارشنبه 15 آذرگزارش خود را به جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا تقدیم کرد که در این گزارش به شکست سیاست های آمریکا در عراق و همچنین لزوم همکاری این کشور با برخی بازیگران مهم منطقه ای برای حل مشکلات عراق به ویژه ایران و سوریه اشاره شده است.