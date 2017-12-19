اعتبارات کمیته امداد یزد برای ساخت مسکن مددجویان کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محسن علیزاده در کارگروه مسکن کمیته امداد استان با ارائه گزارشی از وضعیت مسکن خانوار تحت حمایت این نهاد در استان اظهار داشت: اعتبارات کمیته امداد برای ساخت مسکن کافی نیست.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف مهم کمیته امداد تامین مسکن مناسب برای مددجویان تحت حمایت به ویژه ایتام است، ادامه داد: ارائه خدمات ساخت و تعمیر مسکن فقط به مددجویان مستمری‌بگیر این نهاد ارائه می‌ شود اما اعتبارات کافی برای تامین مسکن نداریم.

مدیرکل کمیته امداد استان یزد با اشاره به اهمیت مسکن مناسب برای مددجویان تحت حمایت اضافه کرد: تامین مسکن و ایجاد سرپناه مناسب برای جامعه هدف تحت حمایت، از رویکردهای مهم این نهاد به ‌ویژه در چند سال اخیر بوده است.

وی با تاکید بر حل مشکلات مددجویان تحت پوشش و بهره مندی از ظرفیت خیران افزود: با عزم جدی و با توجه به منویات مقام معظم رهبری قصد داریم مشکلات مسکن، درمان و اشتغال مددجویان کمیته امداد را حل کنیم و در این مسیر از همه ظرفیت ها و امکانات و مشارکت خیران نیز استفاده خواهیم کرد.

علیزاده با بیان اینکه هزار و ۵۱۰ خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان یزد اجاره‌نشین هستند، اظهار داشت: همچنین نزدیک به ۲ هزار خانوار هم در منازلی زندگی می کنند که مالکیت ندارند اما اجاره نیز پرداخت نمی کنند.

وی با بیان اینکه تنها ۴۱ خانوار تحت پوشش در منازل اهدایی از سوی خیران ساکن هستند، عنوان کرد: بیش از ۱۰۰ خانوار هم در منازل وقفی سکونت دارند.

مدیرکل کمیته امداد استان با بیان اینکه در سال جاری تاکنون دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای بخش مسکن و ساختمان مددجویان هزینه شده است، افزود: ۶۵۷ مورد خدمات عمرانی شامل کمک به خرید و ساخت مسکن، تعمیر، تکمیل، بازسازی و مقاوم‌ سازی واحدهای مسکونی شهری و روستایی برای مددجویان تحت حمایت انجام شده است.

وی همچنین از اجرای طرح رضوان در راستای تامین مسکن و ساختمان مددجویان تحت پوشش خبر داد و گفت: ضرورت دارد مردم نیکوکار و خیر استان با مشارکت در طرح رضوان، این نهاد را برای ساخت و تعمیر منازل مددجوی یاری کنند.