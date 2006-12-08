دینداری، عبادت و درمان بیماریهای روحی و روانی

به گزارش خبرنگار مهر، اگر انسانها اعتقادات دینی قوی و ایمانی کامل داشته باشند سلامتی روانی و آرامش روحی آنها تقویت شده و از انواع بیماریهای جسمی و مشکلات روحی و روانی در امان خواهند بود.



انسانها از ابتدای صبح تا آخرشب کارهای فراوانی به منظور سلامتی جسم و روح خود انجام می دهند. مثلا ورزش می کنند تا روحیه ای شاد داشته باشند و یا غذا می خورند تا به سلامتی جسم آنها کمک کند، ولی بطور مسلم انسانها به ویژه مسلمانان از نعماتی برخوردار هستند که به علت بی اطلاعی و نا آگاهی نمی توانند از آن استفاده کنند .

دین و تحقق شریعت، انسان را به نوعی سلامت روانی و اعتماد به نفس در دنیا می رساند و سعادت ابدی را برای انسان به دنبال دارد. نقش ایمان در زمینه های سلامت روانی مناعت نفس انسان را به دنبال دارد، زیرا تصویری از زندگی به انسان می دهد تا بر مشکلات و مصائبی که به او می رسد صبر کند و بر نعمت هایش شاکر بوده و به رضای خداوند راضی باشد.

برخی می پرسند که مسلمانان بسیاری هستند که ازبیماریهای روانی رنج می برند آنها که ایمان دارند، چرا دچاربیماریهای روحی و روانی می شوند؟ جواب آنها این است که شناخت حقیقی و ایمان مطلوب مؤمن را از بیماری و اضطرابهای روحی حفظ می کند، یعنی ایمان کامل منجر به از بین رفتن بیماریهای روحی و روانی می شود نه ایمان ناقص یا تقلیدی .

همانگونه که عدم دینداری منجر به ایجاد بیماریهای روانی می شود، ضعف ایمان نیز اختلالات روحی به وجود می آورد. ایمان اولا مؤمن را بر اساس قواعد روحی و روانی تربیت کرده و ثانیا توازنی میان جسم و روح او ایجاد می کند، مانند اعتدالی که در خوردن، آشامیدن، خوابیدن و سایر امور در انسان به وجود می آورد.

مسئله دینداری تا جایی پیش می رود که ذکر کلماتی نیز به انسان آرامش روحی و روانی می دهد و تحقیقاتی که از سوی محققان صورت گرفته حاکی از آن است که ذکر کلمه " الله " سبب آرامش روح و جسم می شود؛ به طوری که ذکر هر یک از حروف کلمه " الله" تأثیر بسزایی در شادی و آرامش روحی و روانی دارد و حتی سبب تنظیم کار دستگاههای تنفسی می شود. ذکر کلمه " الله" و تکرار آن باعث تنظیم دقیق ضربان قلب شده و به آرامش روحی و روانی انسان کمک می کند.

ذکر نام خداوند سبب سلامتی، برکت، امنیت و احساس آرامش می شود و این هدیه ای از سوی خداوند به منظور آرامش و دوستی با او است.

تحقیقاتی از سوی محقق و پژوهشگر غیر مسلمان دانشگاه آمستردام هلند مبنی بر قرائت کلمه جلاله " الله" انجام شد .این محقق معتقد است که نام " الله" نگرانی و تشویشها را برطرف می کند و به انسان آرامش می دهد و دستگاههای تنفسی به طور منظم به فعالیت خود ادامه می دهند.

این تحقیقات به مدت سه سال بر روی بیمارانی اعم از مسلمان و غیرمسلمان که حتی عربی هم نمی دانستند، انجام گرفت.نتایج شگفت انگیز این تحقیقات نشان داد کسانیکه در حالت روحی وخیم، نگرانی، بحران و تنش بودند، به طرز معجزه آسایی بهبود یافتند.

این پژوهش به صورت علمی انجام شده است که تکرار کلمه " الله" فواید فراوانی دارد. حرف " الف " که از ابتدای مجاری تنفسی گفته می شود، سبب تنظیم تنفس، احساس راحتی، طمأنینه، سعه صدر، آرامش و امنیت می شود.

حرف" لام" که زبان را بر بالای دهان و فک قرار می دهد، به علت ساکن بودن لام اول سبب راحتی در تنفس، تأمل در آسمان و نگاه به خالق و یاد او می شود.

حرف "هاء" که بعد از حرف قوی لام می آید، سبب تنظیم عصب، مرکز دستگاههای تنفسی و قلب می شود و ضربان قلب به صورت طبیعی و در کمال راحتی به کار خود ادامه می دهد.

قرآن همیشه به خواندن و یاد خداوند دعوت می کند، اما امروزه تحقیقات علمی در این زمینه صورت گرفته است که علت این تکرارها را تفسیرمی کند . این تکرارها علاوه بر آمرزش و ثواب، حب خداوند، ثبات ایمان، هدایت و تقوی را به انسان می دهد و ذکر " الا بذکر الله تطمئن القلوب" نیز مصداق همین تحقیقات و پژوهشها است.