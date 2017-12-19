سیستم ناوگان حمل و نقل عمومی فرسوده است/ارومیه دومین شهر آلوده

سرهنگ صمد بی غم در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از دلایل آلودگی روزهای اخیر و قرار گرفتن ارومیه به عنوان دومین شهر آلوده کشور طی هفته جاری در بین استانها را تردد خودروهای فرسوده در سطح شهر ارومیه عنوان کرد و افزود: هم اکنون ۳۵ درصد تاکسی های سطح شهر ارومیه فرسوده است.

وی با بیان اینکه همچنین ۶۵ درصد اتوبوسها و همچنین ۸۰ درصد مینی بوس های سطح شهر ارومیه فرسوده است اظهارداشت: نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی باید در دستور کار مدیران شهری قرار گیرد.

سرهنگ بی غم با اشاره به تردد خودرو بیش از تعداد جمعیت در استان ، مردم کلانشهر ارومیه در شرایطی آلودگی هوا را تحمل می کنند که درصد مالکیت خودرو در شهر ارومیه برای هر سه نفر یک خودرو است.

رئیس راهنمایی و رانندگی ارومیه با اشاره به محدودیت های ترافیکی در ارومیه افزود: از روز یکشنبه به مدت چهار روز در بافت مرکزی شهر ارومیه محدودیت ترافیکی اجرا می شود و تا روز چهارشنبه نیز ادامه دارد.

وی با بیان اینکه به دلیل بالا بودن تعداد خودرو و تردد وسایط نقلیه شخصی در سطح شهر گفت: تردد خودروها در بافت مرکزی شهر شامل خیابان هایی که تابلوی محدودیت ترافیکی در آنها نصب شده است از ساعت ۷ صبح تا ساعت ۲۱ شب به صورت زوج و فرد خواهد بود.

وی اضافه کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی با رانندگان خودروهای پلاک شخصی، عمومی و دولتی فاقد معاینه فنی برخورد و از تردد ماشین های دودزا در سطح شهر ممانعت خواهد کرد.

آلودگی هوای شهر ارومیه که از روز جمعه شدت گرفته است موجب تعطیلی مدارس طی هفته جاری تاکنون شده است.

وجود ناوگان خودرویی فرسوده و ناکارآمد، نبود فرهنگ استفاده صحیح از خودروهای شخصی، افزایش کانون ریزگردهای محلی و کاهش بارندگی ها در سالهای اخیر همگی عواملی اند که ارومیه دل انگیز و خوش آب و هوای سالهای نه چندان دور را به وضعیت کنونی تبدیل کرده است.