کشف ۵۱ کیسه ذغال قاچاق در شهرستان چرداول

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جهانگیر زارعی امروز در گفتگو با رسانه ها اظهار داشت: ماموران پاسگاه زردلان هنگام گشت زنی سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه تراکتور مظنون و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این تراکتور۵۱ کیسه ذغال قاچاق که ازچوب درختان بلوط منطقه تهیه شده بود کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان چرداول با اشاره به تحویل متهمان به مرجع قضایی از شهروندان خواست اجازه ندهند عده ای افراد سود جو برای مطامع شخصی باعث نابودی جنگل ها شوند و در صورت مشاهده قاچاقچیان از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.