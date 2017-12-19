۴۸ درصد سهمیه اشتغال هرمزگان محقق شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، محمد علی سلیمی در خصوص اعتبارات اشتغالزایی افزود: امسال ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرح های اشتغالزایی استان اختصاص یافته که از این مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان برای مشاغل خانگی، کسب و کارهای خرد و کوچک و خود اشتغالی برای دو نهاد حمایتی کمیته امداد و بهزیستی تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: ۳۵۲ میلیارد تومان نیز در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی برای اشتغال فراگیر به منظور ایجاد، توسعه و سرمایه در گردش و ۴۰۰ میلیارد تومان هم از منابع صندوق توسعه ملی برای طرحهای اشتغال روستایی و شهرهای زیر۱۰ هزار نفر جمعیت با اولویت تعاونی ها اختصاص داده شده است.

وی در خصوص اعطای تسهیلات ۶ درصدی برای مناطق روستایی و عشایری گفت: با اجرای طرح حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، از محل صندوق توسعه ملی در بخشهای کشاورزی، زراعت، باغداری، اصناف بیمه ای، حمل و نقل، صنایع دستی و فعالیتهای فرش دستباف تسهیلاتی نیز اعطا می شود.

وی بیان داشت: دوره استفاده از تسهیلات طرحهای مشمول سرمایه ثابت حداکثر دو سال و دوره تنفس یکسال و بازپرداخت شش سال تعیین و مجموع دوره تامین مالی تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر ۱۸ ماه می باشد و آورده متقاضی مطابق مقررات بانکی تعیین می گردد.

وی اضافه کرد: این اعتبارات از طریق کارگروه اشتغال مصوب و برای پرداخت معرفی می شود.

وی در ادامه بر جذب اعتبارات مشاغل خانگی تاکید کرد و گفت: جذب اعتبارات مشاغل خانگی به صورت روزانه رصد می شود.