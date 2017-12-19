پردیس های تخصصی در دانشگاه امیرکبیر ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر احمد معتمدی در مراسم افتتاحیه هفتمین کنگره بین­ المللی رنگ و پوشش (ICCC ۲۰۱۷) اظهار کرد: اهمیت موضوع خوردگی زیاد است و جلسات زیادی با صنایع و بخش های مختلف در این زمینه داشتیم؛ خوردگی در اسکله؛ خوردگی در بتن، خوردگی در لوله های نفتی مطرح است.

وی با بیان اینکه به قدری موضوع خوردگی اهمیت دارد که می تواند ضرر و زیان به اقتصاد کشور وارد کند، خاطر نشان کرد: مبحث خوردگی از موضوعات بین رشته ای است که باید برای آن اهمیت قائل شد.

معتمدی با بیان اینکه گرایشات بین رشته ای به همه بخش ها ورود پیدا می کند، بیان داشت: در این دانشگاه تصمیم گرفته شد که مبحث خوردگی به عنوان یک موضوع بین رشته ای فعالیت کند به طوریکه با همه دانشکده ها و پژوهشکده های دانشگاه در ارتباط باشد.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: هماهنگی در این حوزه ضروری است. ما در ایران در بحث خوردگی ضعیف هستیم؛ اکنون ادغام تکنولوژی ها در بحث های مختلف در دنیا مطرح شده و ضرورت آن به خوبی حس می شود.

وی با بیان اینکه از دوسال گذشته اصلاح ساختار در خصوص ادغام تکنولوژی ها را شروع کردیم، گفت:تقویت رشته های بین رشته ای یکی از اقدامات ما به شمار می رود؛ باید با روشی بتوانیم کنار هم با هماهنگی و هم افزایی و بهره وری بیشتر حرکت کنیم.

معتمدی با تاکید بر اینکه ۶۰ تا ۷۰ دانشگاه دنیا را با ضوابط مختلف در این زمینه بررسی کردیم تا از تجربه دنیا استفاده کنیم، افزود: از سوی دیگر نیازها و قوانین کشور را در نظر گرفته ایم و ان شاء الله در جلسه هیات امنای بعدی نهایی شود تا دانشکده ها و پژوهشکده های دانشگاه را ساماندهی کنیم.

وی افزود: بنا داریم ۱۶ دانشکده و ۲۴ پژوهشکده دانشگاه صنعتی امیرکبیر را در قالب پردیس های تخصصی سازماندهی کنیم. البته در حین کار به نواقصی برخورد می کنیم که باید آنها را اصلاح کنیم تا پردیس های تخصصی شکل بگیرند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: در حال حاضر پردیس تخصصی که تشکیل شده حوزه های پلیمر، مهندسی شیمی، نفت و مواد یا متالورژی را در کنار هم قرار می دهد؛ اینها در عین حال که کارشان را انجام می دهند هماهنگی و بهره وری بیشتری دارند. خوردگی نیز به این پردیس ارتباط دارد.