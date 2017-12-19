بیش از ۱۲ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای هرمزگان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر خرم روی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز دریابانی استان و مرزبانان مستقر در شهرستان میناب با اجرای طرح برخورد با قاچاقچیان کالا در مرزهای آبی و انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدند ۳ محموله کالای قاچاق را شناسایی کنند و متوقف کنند.

وی افزود: مرزبانان با اشرافیت کامل در مرزهای دریایی حوزه استحفاظی موفق شد انواع کالای قاچاق شامل ۸۰ هزار و ۷۲۰ کیلوگرم برنج، ۷ هزار و ۴۰۰ لیتر روغن، ۲ هزار و ۴۲۰ کیلوگرم چای، یک هزار و ۲۰۰ کیلوگرم لیمو خشک، ۱۱ هزار و ۳۴۰ قوطی آبمیوه، ۱۳ هزار کیلوگرم شکر، ۲۰۰ تخته پتو، ۱۷۰ حلقه لاستیک، ۳۸ دستگاه انواع لوازم برقی و غیره را کشف و ضبط کنند.

خرم روی بیان داشت: در این رابطه سه فروند موتورلنج توقیف و سه نفر متهم نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی استان شدند. کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف شده را ۱۲ میلیارد و ۷۴۰ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال براورد کرده اند.

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان پیامد قاچاق کالا برای کشور را رشد مصرف گرایی،تجمل گرایی و نابودی تولید ملی توصیف کرد و از مرزنشینان خواست با ارائه اطلاعات خود در خصوص قاچاقچیان، در حمایت و پشتیبانی از منابع ملی و حفظ و استمرار امنیت اقتصادی سهیم باشند.