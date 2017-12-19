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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۷

فرمانده مرزبانی هرمزگان:

بیش از ۱۲ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای هرمزگان کشف شد

بیش از ۱۲ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای هرمزگان کشف شد

بندرعباس - فرمانده مرزبانی هرمزگان از کشف بیش از ۱۲ میلیارد ریال کالای قاچاق در ۲۴ ساعت گذشته در مرزهای آبی هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر خرم روی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز دریابانی استان و مرزبانان مستقر در شهرستان میناب با اجرای طرح برخورد با قاچاقچیان کالا در مرزهای آبی و انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدند ۳ محموله کالای قاچاق را شناسایی کنند و متوقف کنند.

وی افزود: مرزبانان با اشرافیت کامل در مرزهای دریایی حوزه استحفاظی موفق شد انواع کالای قاچاق شامل ۸۰ هزار و ۷۲۰ کیلوگرم برنج، ۷ هزار و ۴۰۰ لیتر روغن، ۲ هزار و ۴۲۰ کیلوگرم چای، یک هزار و ۲۰۰ کیلوگرم لیمو خشک، ۱۱ هزار و ۳۴۰ قوطی آبمیوه، ۱۳ هزار کیلوگرم شکر، ۲۰۰ تخته پتو، ۱۷۰ حلقه لاستیک، ۳۸ دستگاه انواع لوازم برقی و غیره را کشف و ضبط کنند.

خرم روی بیان داشت: در این رابطه سه فروند موتورلنج توقیف و سه نفر متهم نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی استان شدند. کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف شده را ۱۲ میلیارد و ۷۴۰ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال براورد کرده اند.

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان پیامد قاچاق کالا برای کشور را رشد مصرف گرایی،تجمل گرایی و نابودی تولید ملی  توصیف کرد و از مرزنشینان خواست با ارائه اطلاعات خود در خصوص قاچاقچیان، در حمایت و پشتیبانی از منابع ملی و حفظ و استمرار امنیت اقتصادی سهیم باشند.

کد مطلب 4176592

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