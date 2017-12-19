تعطیلی ۱۴ روزه مدارس روستاهای فریدونشهر/پای آموزش پیمانی می لنگد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – مریم یاوری: ایجاد عدالت آموزشی اصلی‌ترین هدف اجرای طرح خرید خدمات آموزشی بود که به نقل از معاون وزیر آموزش و پرورش این طرح در مناطق محروم کشور با موفقیت خوبی روبرو بوده است.

اما در استان اصفهان و با گذشت چهار سال از اجرای طرح خرید خدمات آموزشی در برخی از مناطق آموزشی این استان، بعضا اعتراضاتی در خصوص اجرای این طرح اعلام می‌شود که در برخی از موارد منجر به تعطیلی بلندمدت مدارس نیز شده است.

از زمان اجرای طرح خرید خدمات آموزشی در روستاهای منطقه پشتکوه فریدونشهر کیفیت آموزش و همچنین سطح اطلاعات دانش‌آموزان افت محسوسی داشته، مشکل ما اصل طرح خرید خدمات آموزشی نیست بلکه انتظار داریم، نیروهای متخصص مجری اجرای این طرح باشند

در این راستا تعطیلی ۱۴ روزه مدارس منطقه پشت کوه دوم فریدونشهر نوعی اعتراض به طرح خرید خدمات آموزشی بوده است که والدین این دانش‌آموزان فریاد اعتراض خود را تا اداره کل آموزش و پرورش استان نیز رسانده‌اند و بنا بر اظهارنظر خودشان پاسخ شفافی دریافت نکردند.

سطح کیفیت آموزش در طرح خرید خدمات چالش مدارس هفت روستای فریدونشهر

سلمان جعفری، والدین دو دانش‌آموز روستای کلوسه که یکی از معترضان نسبت به کیفیت آموزش در طرح خرید خدمات آموزشی در روستاهای فریدونشهر است به خبرنگار مهر می‌گوید: امسال سومین سال اجرای طرح خرید خدمات آموزشی در روستاهای منطقه پشت کوه دوم فریدونشهر است و این در حالی است که والدین دانش‌آموزان و خود دانش‌آموزان از روند آموزشی در این طرح راضی نیستند.

وی با اشاره به اینکه از زمان اجرای طرح خرید خدمات آموزشی در روستاهای منطقه پشتکوه فریدونشهر کیفیت آموزش و همچنین سطح اطلاعات دانش‌آموزان افت محسوسی داشته است، ادامه می‌دهد: مشکل ما اصل طرح خرید خدمات آموزشی نیست بلکه ما انتظار داریم، نیروهای متخصص مجری اجرای این طرح باشند تا منجر به افت کیفیت تحصیلی دانش‌آموزان نشود.

والدین دو دانش آموز روستای کلوسه با اشاره به اینکه در راستای اعتراض به کیفیت آموزش در طرح خرید خدمات آموزشی پس از دو سال پیگیری در نهایت از ۱۴ روز گذشته تاکنون مدارس هفت روستای منطقه پشت‌کوه فریدونشهر را تعطیل کردیم، ابراز می‌کند: بیش از ۳۴۰ دانش آموز در این مدارس تحصیل می‌کنند که در حال حاضر به صورت خودجوش سر کلاس درس حاضر نمی‌شوند.

مناطق محروم موش آزمایشگاهی اجرای طرح‌های پایلوت نیستند

وی که معتقد است مناطق محروم موش آزمایشگاهی اجرای طرح‌های پایلوت نیستند، اضافه می‌کند: اجرای آزمایشی این طرح‌ها در مناطق محروم اقدام اشتباهی است که عواقب خوبی نخواهد داشت.

جعفری همچنین به دیدار خود با مدیرکل آموزش و پرورش در خصوص حل مشکلشان اشاره می‌کند و می‌گوید: مدیر کل در پاسخ به اعتراض ما اجرای این طرح را در منطقه ضروری دانست و اعلام کرد که در صورت جمع‌آوری این طرح مجبور به اعزام سرباز معلم به منطقه هستند که این امر نیز با توجه به دارا بودن تنها دو سرباز معلم امکان پذیر نیست.

یکی از شروط استفاده از افراد برای طرح خرید خدمات آموزشی انطباق رشته تحصیلی آنها با شغل معلمی است که کمیته برنامه‌ریزی استان می‌تواند در این زمینه رشته‌های مورد نظر را تایید کند

اما محمد حسن قائدی‌ها، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در این باره در گفت‌وگویی با خبرنگار مهر اجرای خرید خدمات آموزشی را در واقع راهکار اساسی برای تامین نیروی مورد نیاز بدنه آموزش و پرورش استان اصفهان می‌داند و می‌گوید: این طرح به استناد ضوابط بند ۲۳ بخش چهار بخش‌نامه چارچوب برنامه توسعه سنواتی و سازماندهی عوامل آموزشی در استان‌ها و مناطق آموزشی سال ۹۷-۹۶ و بند دو بخش‌نامه شماره ۱۳۱۵۸۸ تاریخ ۲۲ مهر سال ۹۶ وزارت آموزش و پرورش اجرایی شده است.

وی با تاکید بر اینکه پرداخت حقوق و مزایا به معلمان فعال در بخش خرید خدمات آموزشی همانند معلمان حق التدریسی است، ابراز می‌کند: این نیروها تنها به عنوان معلم و صرفا برای تدریس بکارگیری می‌شوند.

رشته تحصیلی افراد بکارگرفته در خرید خدمات آموزشی با معلمی منطبق است

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان یکی از شروط استفاده از افراد برای طرح خرید خدمات آموزشی را انطباق رشته تحصیلی آنها با شغل معلمی می‌داند و اضافه می‌کند: کمیته برنامه‌ریزی استان می‌تواند در این زمینه رشته‌های مورد نظر را تایید کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ در استان اصفهان با کمبود سه هزار و ۵۲۷ معلم روبرو بودیم، ادامه می‌دهد: استفاده از فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان به تعداد ۵۰۵ نفر، استفاده از پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی سال ۹۵ به تعداد ۱۹۱ نفر، استفاده از سهمیه سرباز معلمان به تعداد ۸۱ نفر و نیروهای پیش دبستانی و خرید خدمات آموزشی به تعداد یک هزار و ۶۰۸ نفر از راهکارهای تامین این میزان کمبود نیرو بوده است.

قائدی‌ها اضافه می‌کند: همچنین برای تامین نیروهای مورد نیاز تخصیص ساعت غیرموظف به معلمان حق التدریس و استفاده از نیروهای موسسات آموزشی غیردولتی به تعداد ۶۲۴ نفر نیز در دستور کار قرار گرفت.

یک هزار و ۳۸۸ کلاس درس اصفهان در قالب طرح خرید خدمات آموزشی اداره می‌شود

وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر خرید خدمات آموزشی در استان اصفهان در ۲۱ منطقه آموزشی در قالب ۱۶۳ واحد آموزشی و یک‌هزار و ۳۸۸ کلاس درس اجرایی می‌شود، می‌گوید: باید توجه داشت که کیفیت آموزش‌های ارائه شده در این مناطق در طول سال تحصیلی رصد می‌شود و فرآیندهای یاددهی و یادگیری در مدارس خرید خدمات آموزشی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با تاکید بر اینکه تخصیص نیروی کیفی بخش آموزشی، در مدارس خرید خدمات نیز اجرایی می‌شود، ابراز می‌کند: در قالب این طرح مربی پرورشی، مراقب سلامت، معاون پرورشی، معاون اجرایی و خدمتگزار در این مدارس فعالیت دارند.

وی تاکید می‌کند: همچنین در طول سال تحصیلی دوره‌های آموزشی ضمن خدمت برای معلمان سراسر مدارس استان و به ویژه مدارس خرید خدمات آموزشی برگزار می‌شود.

عدم پاسخگویی رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان فریدونشهر

گفتنی است که طی تماس‌های مکرر خبرنگار مهر با علوی نژاد، رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان فریدونشهر در خصوص مشکلات اجرای طرح خرید خدمات آموزشی در این شهرستان‌ و راهکارهای در دستور کار آموزش و پرورش برای حل مشکل تعطیلی مدارس هفت روستای پشت کوه دوم فریدونشهر هیچ پاسخی دریافت نشد.

در این راستا یادآور می‌شویم که امسال سومین سال اجرای طرح خرید خدمات آموزشی در کشور است و روند اجرای این طرح دارای فراز و نشیب‌هایی است که انتظار می‌رود با گذر زمان آسیب‌های اجرای این طرح نیز شناسایی و برطرف شود تا در آینده کمتر شاهد چنین چالش‌های اساسی در بدنه آموزش و پرورش باشیم.