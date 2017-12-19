اعلام اسامی کاندیداهای انتخابات فدراسیون بوکس/ سرپرست هم هست!

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون بوکس ۵ دی برگزار خواهد شد تا جانشین ناطق نوری پس از حدود سه دهه مشخص شود. از میان ۱۰ کاندیدای شرکت کننده افشین داوری، بهزاد کتیرایی، حسین ثوری، فرهاد نیکو خصال، روح الله حسینی، بدرالملوک کهرنگی و حسین فشی برای حضور در انتخابات تایید شده اند.

در حالی که جمع زیادی از خانواده بوکس نسبت به ثبت نام سرپرست این فدراسیون در انتخابات و برخی اقدامات شائبه برانگیز اعتراض داشتند نام افشین داوری هم در میان کاندیداهای شرکت در انتخابات دیده می شود. با توجه به شرایط نابرابر کاندیداهای حاضر در مجمع انتخاباتی بوکس داورزنی معاون وزیر ورزش و جوانان عنوان کرده بود که خانواده بوکس نگران مجمع نباشند و انتخابات به صورت عادلانه برگزار می شود. حال باید منتظر ماند و دید در آینده چه اتفاقی برای تعبیر پیش بینی معاون وزیر رخ خواهد داد.

پیش بینی می شود در میان کاندیداهای شرکت کننده داوری، حسینی، ثوری و کتیرایی شانس بیشتری نسبت به سایرین داشته باشند.