تردد خودروهای دودزا و سنگین در محدوده مرکزی شهر اصفهان ممنوع است

سرهنگ رضا رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح‌های ویژه پلیس راهور با توجه به حالت سکون هوا و انباشت آلاینده‌ها در شهر اصفهان اظهار داشت: برای این امر اجرای طرح زوج و فرد به قوت خود باقی است ضمن اینکه دوربین‌های ثبت تخلف در خصوص ورود خودروهای فاقد معاینه فنی به محدوده زوج و فرد اعمال قانون می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه جلوگیری از تردد خودروهای سنگین و دودزا در محدوده ترافیکی شهر اصفهان از دیگر برنامه‌های ویژه پلیس راهور تا پایان هفته جاری است، تصریح کرد: همچنین پلاک خودروهای دودزا را توقیف و این خودروها را با پلاک تعمیری به سمت تعمیرگاه راهی می‌کنیم.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با تاکید بر اینکه در حال حاضر همه توان پلیس راهور برای کاهش آلاینده‌های هوای اصفهان بکارگیری شده است، ابراز داشت: البته در طول سال این اقدامات انجام می‌شود اما در این هفته با شدت بیشتری دنبال می‌شود.

وی همچنین به آمار هشت ماهه برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی خودرو در استان اصفهان در سال جاری اشاره کرد و گفت: برخورد با خودروهای دودزا در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۲ درصد، برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی ۴۰ درصد و اعزام خودروهای دودزا به تعمیرگاه نیز ۶۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.