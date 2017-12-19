اولویت تکمیل پروژه های بالای ۵۰درصد قلب پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، عظیم بابایی با اشاره به موضوع ترک تشریفات در فرآیند معاملات و اجرای برخی ماموریت های شهرداری گفت: بر اساس دستورالعمل جدید و در راستای انضباط مالی و ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها، پروژه ها در چارچوب ترک تشریفات انجام نخواهد شد و برگزاری منظم مناقصات در دستور کار است.

بابایی با بیان اینکه هرگونه فعالیتی در شهرداری با دقت نظر کامل باید پیگیری شود گفت: نمی شود مسائل شهری را بدون توجه به ظرایف و ابعاد پنهان آن به سرانجام رساند.

شهردار منطقه ۶ تاکید کرد: امروزه همه دنبال آن هستند تا ایراد و خللی در کار شهرداری ایجاد کنند و در چنین شرایطی باید به بهترین نحو فعالیت ها را به اجرا رساند.

بابایی با بیان اینکه کار نگهداشت شهر همچون سابق پیش می رود گفت: شهر موجودی زنده است که یک لحظه امکان توقف کارها در آن وجود ندارد.