احداث صنایع بزرگ توسعه گلستان را تسریع می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، سید مناف هاشمی در دیدار با سید محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت اظهار کرد: یکی از مهمترین محصولات استان گندم است که نیاز است با توجه به ریاست وزیر صنعت در کارگروه آرد و نان کشور و نیز ستاد تنظیم بازار، همکاری لازم جهت منع خام فروشی گندم، تبدیل آن به آرد در راستای ارتقا ارزش افزوده این محصول و فعالیت کارخانه‌های آرد استان صورت گیرد.

وی افزود: یکی دیگر از ظرفیت های استان کارخانه‌ها و معادن ید هستند که در حال حاضر با مشکل مجوز تخصیص مواجه هستند و نیاز است با همکاری مقام عالی وزارت برای پروانه های صادرشده در این حوزه مجوز لازم از وزارت نیرو اخذ شود.

استاندار گلستان با اشاره به حرکت های آغاز شده از گذشته جهت استقرار صنایع بزرگ در گلستان ، بیان کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور قزاقستان و مطالعات صورت گرفته توسط ایدرو و ایمیدرو به عنوان دو مجموعه تحت مدیریت وزارت صنعت معدن و تجارت، احداث کارحانه فولاد و تبدیل گاز طبیعی به پروپیلن (GTPP) می تواند تاثیر بسزایی در توسعه استان داشته باشد.

گفتنی است در این دیدار، خسرو تاج، معاون وزیر صنعت معدن و تجارت استان و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و قوانلو رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان هم حضور داشتند.