تداوم وضعیت قرمز در هوای آلوده تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ١١ مورخ ۹۶/۰۹/۲۸ در وضعیت ناسالم بوده است.

وی افزود: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده منواکسیدکربن سالم(۵۲)،ازن: پاک(۱۴)، دی اکسید نیتروژن: سالم(۹۹)، دی اکسید گوگرد: پاک(۲۱)، ذرات معلق با قطر کمتر از ١٠ میکرون:سالم(۹۲)، ذرات معلق با قطر کمتر از ٢.٥ میکرون: ناسالم (۱۵۱).

شاخص آلودگی هوا از صفر تا ۵۰ پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک (بنفش) تعریف شده است.