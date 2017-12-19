کرمان باید به یکی از قطب های پزشکی کشور تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی ‌سلیمانی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان از دانشگاه‌های برجسته کشور بوده و جایگاه برتری در کشور دارد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان افزود: دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان قابلیت خوبی برای تبدیل شدن به یکی از قطب های ویژه در حوزه بهداشت و درمان در کشور دارد و امیدواریم به زودی کرمان به یکی از قطب های پزشکی و درمانی در کشور تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی کرمان از ظرفیت های خوبی برخوردار است، بیان داشت: استان کرمان دارای استعداد های ویژه ای در حوزه پزشکی است و و باید بستر آن فراهم شود تا از این ظرفیت ها به خوبی استفاده شود.

امام جمعه کرمان گفت: امیدواریم به زودی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با دانشگاه تهران و شیراز هم تراز شوند زیرا مردم استان کرمان دارای استعداد های علمی بسیاری هستند.

علیدادی تصریح کرد: در استان کرمان خیرین و واقفین اقدامات بسیار موثری در حوزه بهداشت و درمان در سطح کشور داشته اند لذا مشارکت بیشتری به دلیل وجود محرومیت ها در استان کرمان نیاز است.