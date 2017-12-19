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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۲

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

کرمان باید به یکی از قطب های پزشکی کشور تبدیل شود

کرمان باید به یکی از قطب های پزشکی کشور تبدیل شود

کرمان- نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان با استفاده از استعدادهای علمی بالا، قابلیت خوبی دارد که به یکی ازقطب های پزشکی و درمانی کشور تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی ‌سلیمانی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان از دانشگاه‌های  برجسته کشور بوده و جایگاه برتری در کشور دارد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان افزود: دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان قابلیت خوبی برای تبدیل شدن به یکی از قطب های ویژه در حوزه بهداشت و درمان در کشور دارد و امیدواریم به زودی کرمان به یکی از قطب های پزشکی و درمانی در کشور تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی کرمان از ظرفیت های خوبی برخوردار است، بیان داشت: استان کرمان دارای استعداد های ویژه ای در حوزه پزشکی است و و باید بستر آن فراهم شود تا از این ظرفیت ها به خوبی استفاده شود.

 امام جمعه کرمان گفت: امیدواریم به زودی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با دانشگاه تهران و شیراز هم تراز شوند زیرا مردم استان کرمان دارای استعداد های علمی بسیاری هستند.

علیدادی تصریح کرد: در استان کرمان خیرین و واقفین اقدامات بسیار موثری در حوزه بهداشت و درمان در سطح کشور داشته اند لذا مشارکت بیشتری به دلیل وجود محرومیت ها در استان کرمان نیاز است.

کد مطلب 4176678

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