به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی ظهر سه شنبه در آئین افتتاح مرکز مانیتورینگ یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با اشاره به افتتاح مرکز مانیتورینگ یگان حفاظت میراث فرهنگی زنجان، افزود: برای اولین بار در سطح کشور شاهد افتتاح این مرکز در استان زنجان هستیم.

وی اظهار کرد: امروزه یکی از راه‌های حفاظت از آثار تاریخی در دنیا استفاده از امکانات و ابراز آلات الکترونیکی است و جایگاه ویژه‌ای را دارد امروز مانیتورینگ تصویری یکی از ابزارهای مهم برای حفاظت فیزیکی از موزه‌ها و آثار تاریخی است و این مهم کار حفاظت را آسان می کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان گفت: باید از تکنولوژی های روز برای توسعه استان زنجان در بخش های مختلف استفاده کنیم.

رحمتی از وجود ۱۷۰۰ اثر تاریخی در استان زنجان خبر داد و افزود: آثار تاریخی موجود در استان زنجان دارای قدمت تاریخی زیادی هستند که از این تعداد ۷۴۶ اثر ثبت ملی شده و گنبد سلطانیه هم در به عنوان یک بنای ارزشمند تاریخی ثبت جهانی شده است.

وی ابراز کرد: وجود این تعداد آثار تاریخی رسالت ما را سنگین می‌کند و باید حفاظت و نگهداری از آنها به جد موردتوجه باشد.

رحمتی با بیان اینکه برای حفاظت از آثار تاریخی از ظرفیت نیروهای کارآمد امنیتی، انتظامی و همچنین نیروهای مردم‌نهاد استفاده می‌شود، افزود: استفاده از ظرفیت نیروهای مردم‌نهاد به‌صورت ملی در دستور کار است و در این میان انجمن میراث فرهنگی در استان تشکیل خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان در ادامه با اشاره به بهره برداری از اتاق نمک چهرآباد با کارکرد درمانی در مجموعه بنای تاریخی کشتارگاه زنجان، گفت: این مرکز علاوه بر نگهداری از آثار تاریخی و موزه‌ها نسبت به حفاظت بازار و تک بناها فعالیت خواهد کرد.

رحمتی افزود: این مکان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان راه اندازی شده است، افزود: راه اندازی این محل یک اقدام علمی است و در مرحله نخست، این اتاق نمک برای درمان برخی بیماریهای تنفسی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

