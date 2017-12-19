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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۵۶

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان خبر داد:

وجود ۱۷۰۰ اثر تاریخی در استان زنجان

وجود ۱۷۰۰ اثر تاریخی در استان زنجان

زنجان-مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان از وجود ۱۷۰۰ اثر تاریخی در استان زنجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی ظهر سه شنبه در آئین افتتاح مرکز مانیتورینگ یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با اشاره به افتتاح مرکز مانیتورینگ یگان حفاظت میراث فرهنگی زنجان، افزود: برای اولین بار در سطح کشور شاهد افتتاح این مرکز در استان زنجان هستیم. 

وی اظهار کرد: امروزه یکی از راه‌های حفاظت از آثار تاریخی در دنیا استفاده از امکانات و ابراز آلات الکترونیکی است و جایگاه ویژه‌ای را دارد امروز مانیتورینگ تصویری یکی از ابزارهای مهم برای حفاظت فیزیکی  از موزه‌ها و آثار تاریخی است و این مهم کار حفاظت  را آسان می  کند. 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان گفت: باید  از تکنولوژی های روز  برای توسعه استان زنجان در بخش های مختلف استفاده کنیم.

رحمتی از وجود ۱۷۰۰ اثر تاریخی در استان زنجان خبر داد و افزود: آثار تاریخی موجود در استان زنجان دارای قدمت تاریخی زیادی هستند که از این تعداد ۷۴۶ اثر ثبت ملی شده و  گنبد سلطانیه هم در به عنوان یک بنای ارزشمند تاریخی ثبت جهانی شده است. 

وی  ابراز کرد: وجود این تعداد آثار تاریخی رسالت ما را سنگین می‌کند و باید حفاظت و نگهداری از آنها به جد موردتوجه باشد.

رحمتی با بیان اینکه برای حفاظت از آثار تاریخی از ظرفیت نیروهای کارآمد امنیتی، انتظامی و همچنین  نیروهای مردم‌نهاد استفاده می‌شود، افزود: استفاده از ظرفیت  نیروهای مردم‌نهاد به‌صورت ملی در دستور کار است و در این میان انجمن  میراث فرهنگی در استان  تشکیل خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان در ادامه با اشاره به بهره برداری از اتاق نمک چهرآباد با کارکرد درمانی در مجموعه بنای تاریخی کشتارگاه زنجان، گفت: این مرکز علاوه بر نگهداری از آثار تاریخی و موزه‌ها نسبت به حفاظت بازار و تک بناها فعالیت خواهد کرد.

رحمتی افزود: این مکان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان راه اندازی شده است، افزود: راه اندازی این محل یک اقدام علمی است و در مرحله نخست، این اتاق نمک برای درمان برخی بیماریهای تنفسی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 

کد مطلب 4176688

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