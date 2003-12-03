هدف عراق از شركت در اجلاس اوپك گسترش روابط با كشورهاي عضو است

به گزارش خبرگزاري "مهر" حسن العاني معاون وزير نفت عراق و مسئول روابط عمومي وزارت نفت اين كشور در گفتگو با خبرنگار بين الملل " مهر" افزود :" آقاي بحر العلوم وزير نفت عراق ديروز براي شركت در اجلاس اوپك كه فردا برگزار خواهد شد به وين رفت . "

اين در حالي است كه در اجلاس گذشته اوپك ، عراق به دليل نداشتن يك دولت شناخته شده از حضور در آن اجلاس منع شد .

وي اهداف اين سفر را بحث و بررسي درباره سياست توليد سازمان و قيمت نفت خواند و گفت :" وزير نفت عراق در اين سفر درباره گسترش همكاريهاي دوجانبه با كشورهاي عضو اقدام خواهد كرد و اين كار به دليل وضعيت استراتژيك بازار نفت و حفظ توازن آن و افزايش حضور فعال عراق در آن صورت مي گيرد ".

وي با اشاره به شايعه برخي از رسانه ها مبني بر مخالفت دولت عربستان و برخي كشورهاي عربي با بازگرداندن سهميه عراق به اين كشور گفت : " تا كنون هيچ كشوري با بازگرداندن سهميه عراق در اوپك مخالفتي ندارد اما عراق در حال حاضر در وضع خاصي به سر مي برد و توانايي توليد نفت تا سقف سهميه اوپك را ندارد . "

معاون وزير نفت عراق ادامه داد :" توليد نفت در عراق هم اكنون بسيار پايين تر از سهميه اوپك است ، تنها زماني كه ما بتوانيم توليد نفت خود را افزايش دهيم افزايش سهميه عراق در اوپك ميسر خواهد شد. "

العاني افزود :" عراق براي افزايش توليد نفت جدولي دارد و مطابق با اين جدول توليد نفت خود را از 500 هزار بشكه در روز آغاز كرد و بلافاصله آنرا به 700 هزار بشكه رساند و هم اكنون از سقف يك ميليون بشكه نيز گذشته است و روزانه بيش از 1.5 ميليون بشكه نفت توليد مي كند . "

معاون وزير نفت عراق گفت :" طبق اين جدول تا پايان اين سال توليد نفت عراق به سقف 2 ميليون بشكه در روز مي رسد ."

وي با اشاره به اينكه مهاجمان به طور مكرر به مواضع نفتي عراق حمله مي كنند گفت :" انفجار لوله هاي نفت تاثير بسيار بدي بر توليد اين كشور داشت اما نتوانست اين توليد را متوقف كند و وزارت نفت همچنان برنامه خود را ادامه مي دهد ، اين حملات توليد نفت را كاهش داد اما آن را متوقف نكرد ."

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا تنها وزارتي كه پس از سقوط بغداد از تعرض به دور ماند وزارت نفت بود و اينكه دليل توجه بيش از اندازه آمريكاييها به اين وزارتخانه و تلاش آنها براي حفاظت از آن چيست بدون دادن پاسخ روشني گفت :" نفت نمي تواند تنها دليل آمريكا براي حمله به عراق باشد و هم اكنون نيز عراق تنها به آمريكا نفت صادر نمي كند ."

العاني گفت :" طبق اعلام وزارت نفت عراق اين كشور قراردادهايي با كشورهاي چين ،ژاپن ، هند و روسيه و مالزي و شركتهاي بين المللي ديگر بسته است و در حال حاضر صدور نفت به اين كشورها مطابق آن قراردادها آغاز شده است ."

وي در رابطه با خط لوله حيفا كه در گذشته براي تامين نفت اسرائيل استفاده مي شد و هم اكنون خبرهايي درباره بازسازي آن منتشر مي شود گفت : " اساسا رسانه ها توجه زيادي به اين خط لوله نشان مي دهند و ادعا مي كنند كه عراق قصد بازسازي اين خط لوله را دارد اما اين شايعه درست نيست . اين خط لوله بر اثر گذشت زمان از بين رفته است و تعمير آن براي عراق مقرون به صرفه نيست . "

وي ادامه داد :" عراق راههاي زياد ديگري براي صادر كردن نفت دارد و براي صدور نفت خود به اين خط لوله كه بر اثر گذشت زمان فرسوده شده است نيازي ندارد ."

العاني درباره روابط نفتي عراق با كويت نيز گفت :" كويت آمادگي خود را براي صادر كردن فرآورده هاي نفتي به عراق اعلام كرده است ، اين كشور همچنين در زمينه اعزام كارشناسان فني در حد نياز و احداث پالايشگاه و تامين مواد ايمني پالايشگاهها به عراق قول همكاري داده است ، اين موضوع در آخرين ديدار وزير نفت عراق با همتاي كويتي خود مطرح شد و قرار است فردا در اجلاس اوپك نيز بررسي شود . "

وي در پاسخ به اين سوال كه در گذشته اردن در چارچوب برنامه نفت در برابر غذا بدون پرداخت مبلغي ، از عراق نفت دريافت مي كرد و اينكه اين كشور درحال حاضر ضرر خود را در اين زمينه چگونه جبران خواهد كرد گفت :" اردن پيشنهاد داد كه دفتري از مشاوران نفتي براي بررسي اين موضوع تشكيل شودكه اين دفتر مشابه شركت مشاوران برق خواهد بود ."

العاني ادامه داد :" وزير نيروي اردن حضورا گفته است كه كشورش مايل است در مسير عبور نفت عراق به دولتهاي عربي در صدر باشد . اين در حالي است كه عراق در كنفرانسهاي اخير از اردن خواسته بود تسهيلات لازم را براي صادر كردن نفت در اختيار اين كشور قرار دهد . "

معاون وزير نفت عراق افزود :" همچنين در ديدار اخير از اردن خواستيم كه اموال مصادره شده عراق را به اين كشور بازگرداند و برنامه قطع صدور نفت عراق را برچيند كه اين اقدام اخير 200 ميليون دلار عايد عراق خواهد كرد".

وي در پايان گفت :" ديدار اخيرهيات شوراي حكومت انتقالي از ايران به امضاي قراردادي با تهران انجاميد و ايران تعهد كرد فرآورده هاي نفتي در اختيار عراق قرار دهد . در اين سفر با وزير نفت ايران نيز گفتگو شد و او خواستار گسترش روابط دوجانبه و روابط دو كشور در چارچوب سازمانهاي بين المللي از قبيل سازمان اوپك شد و همچنين ابراز اميدواري كرد همكاريهاي دوكشور در آينده گسترش يابد."