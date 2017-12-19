فاز یک آزادراه تهران ـ شمال آماده بهره برداری است

به گزارش خبرنگار مهر، خیرالله خادمی در حاشیه دومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته در نشست خبری با بیان اینکه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، تعهد احداث ۴۱ هزار کیلومتر انواع شبکه‌های ریلی و جاده‌ای را در دستور کار دارد، گفت: ۱۶ هزار کیلومتر از این میزان، شامل انواع جاده و ریل تحویل و عملیات اجرای آنها تکمیل شده است، بخش دیگری نیز در حال اجرا بوده و مقداری از این تعهدات، عملیات اجرای آنها هنوز شروع نشده است.

وی ادامه داد: شرکت ساخت و توسعه قرارداد احداث ۳۴۱۰ کیلومتر شبکه ریلی را در دست ساخت دارد و ۵۰۰۰ کیلومتر راه‌آهن دیگر نیز در دست مطالعه داریم که باید تأمین اعتبار شوند.

خادمی افزود: این شرکت قرارداد احداث ۳۹۰۰ کیلومتر آزادراه را نهایی کرده که ۱۹۳۰ کیلومتر آن در حال اجرا بوده و مابقی در حال مطالعه است؛ ضمن اینکه در بخش آزادراهی، تمایل سرمایه‌گذاران برای مشارکت در ساخت در حال افزایش است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: شرکت ساخت و توسعه همچنین احداث ۷۷۵۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی را در دست اجرا دارد و از ابتدای امسال که بحث مدیریت احداث راه روستایی به این شرکت واگذار شد، متعهد به ساخت ۳۰۰۰ کیلومتر راه روستایی شد که ۱۰۰۰ کیلومتر آن جزو تعهدات سال ۹۶ است و تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد.

به گفته خادمی، اعتبار مورد نیاز برای احداث ۴۱ هزار کیلومتر انواع راه شامل جاده و ریل، ۱۴۲ هزار میلیارد تومان است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اظهار کرد: در بخش پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۶ می‌بایست ۲۶۳۰ کیلومتر انواع راه و ریل بسازیم که ۵۱۶ کیلومتر آن، مسیر ریلی و ۲۳۷ کیلومتر آن، توسعه آزادراهی است که جزو تعهدات ما در سال ۹۶ بوده و بخشی از آن به سال ۹۷ منتقل می‌شود. همچنین نسبت به ساخت ۸۵۰ کیلومتر بزرگراه در پروژه‌های اقتصاد مقاومتی سال ۹۶ تعهد داریم که تا پایان امسال تکمیل خواهد شد. بنابراین به طور کل پیشرفت پروژه‌های تعریف شده در بخش اقتصاد مقاومتی تاکنون ۷۷ درصد است.

وی درباره کاهش بودجه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در سال ۹۷ گفت: رویکرد سازمان برنامه و بودجه این است که برای پروژه‌های عمرانی، کمتر از ردیف‌های بودجه‌ای دولتی استفاده کند و بیشتر به سمت تأمین اعتبار از محل منابع بخش خصوصی و فاینانس حرکت کند؛ به همین دلیل کاهش چشمگیر بودجه شرکت ساخت (۴۹ درصد) را در ردیف‌های اعتباری سال ۹۷ خواهیم داشت.

خادمی درباره قطعه یک آزادراه تهران ـ شمال خاطرنشان کرد: پیشرفت این پروژه طبق برنامه در حال انجام است و همکاری خوبی با بنیاد مستضعفان داریم؛ پیشرفت فیزیکی این پروژه تا روز گذشته ۸۸ درصد بود که با توجه به اینکه ۱۲ درصد باقی‌مانده مخل تردد نیست، می‌توانیم در وضعیت موجود، از آن بهره‌برداری کنیم. از دیگر اقدامات انجام شده در این آزادراه، دو پوششه کردن سقف سرتاسر تونل‌هایی است که طول آنها قابل توجه بوده و این اقدام با هدف افزایش ایمنی در برابر آتش‌سوزی انجام می‌شود. بخشی از مسیر نیز به صورت رویه‌ی بِتُنی ساخته خواهد شد.