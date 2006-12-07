۱۶ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۰۱

عضو شورای شهر تهران در گفتگو با مهر : مجلس هفتم افتخار تقویت شوراها را به نام خود ثبت کند

اگر مجلس هفتم نقش اصلی شوراها را به آنها واگذار کند افتخار آن را در تاریخ به نام خود ثبت خواهد کرد .

دکتر حمزه شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش شورای شهر در مدیریت شهری گفت : انتخاب شهردار یکی از کلیدی ترین تصمیمات شورا است و اگر شهرداری که انتخاب می شود شور پذیر باشد قطعا بسیاری از مشکلات از بین می رود.

وی با بیان این که انتخاب شهردار باید کارشناسانه باشد نه سیاسی افزود : شهردار باید از جنس شورا باشد و با هماهنگی با اعضای شورای شهر حرکت کند در غیر این صورت مشکلات  بسیار حاد و غیر قابل حل می شوند.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در دور دوم شوراها هماهنگی نسبی بین شورا و شهرداری وجود داشته است تاکید کرد : این هماهنگی می توانست خیلی بهتر باشد ولی در کل هماهنگی شهرداری و شورا در این دوره قابل قبول بود.

شکیب برخی مشکلات را در شورای شهرها مربوط به انتخاب شهردار دانست و گفت : در انتخاب شهردار باید دقت کامل شود تا شخصی شور پذیر و همفکر شورا به عنوان شهردار انتخاب شود و تحلیل های سیاسی باید کمترین دخالت را در امر انتخاب شهردار داشته باشد.

کد مطلب 417671

