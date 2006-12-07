عضو شورای شهر تهران در گفتگو با مهر : مجلس هفتم افتخار تقویت شوراها را به نام خود ثبت کند

دکتر حمزه شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش شورای شهر در مدیریت شهری گفت : انتخاب شهردار یکی از کلیدی ترین تصمیمات شورا است و اگر شهرداری که انتخاب می شود شور پذیر باشد قطعا بسیاری از مشکلات از بین می رود.

وی با بیان این که انتخاب شهردار باید کارشناسانه باشد نه سیاسی افزود : شهردار باید از جنس شورا باشد و با هماهنگی با اعضای شورای شهر حرکت کند در غیر این صورت مشکلات بسیار حاد و غیر قابل حل می شوند.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در دور دوم شوراها هماهنگی نسبی بین شورا و شهرداری وجود داشته است تاکید کرد : این هماهنگی می توانست خیلی بهتر باشد ولی در کل هماهنگی شهرداری و شورا در این دوره قابل قبول بود.

شکیب برخی مشکلات را در شورای شهرها مربوط به انتخاب شهردار دانست و گفت : در انتخاب شهردار باید دقت کامل شود تا شخصی شور پذیر و همفکر شورا به عنوان شهردار انتخاب شود و تحلیل های سیاسی باید کمترین دخالت را در امر انتخاب شهردار داشته باشد.