فریدون بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این جاده در وضعیت فعلی ۷۰ درصد پیشرفت فیزکی داشته و یکی از زیرساخت های کلیدی گردشگری شهرستان خلخال است.

وی افزود: جاده خلخال- ماسوله می تواند پل ارتباطی شهرستان خلخال با روستای گردشگری ماسوله شده و زمینه سفر مسافران و گردشگران روستای ماسوله را به خلخال فراهم می سازد.

فرماندار خلخال با تاکید به اینکه خلخال موقعیت جغرافیایی کم نظیری داشته و محل اتصال چند استان است، اضافه کرد: توسعه زیرساخت راه یکی از ضرورت های توسعه گردشگری این شهرستان محسوب می شود.

به گفته بابایی خلخال از ظرفیت های گردشگری متعددی برخوردار است که توسعه زیرساخت راه در این شهرستان می تواند رونق این صنعت را به دنبال داشته باشد.

وی با بیان اینکه باید از ظر فیت های شهرستان برای توسعه بهره گرفت، متذکر شد: از جمله مهمترین ظرفیت ها گردشگری است که انتظار می رود با همکاری تمامی نهادها زیرساخت های گردشگری تقویت شده و زمینه رونق سفرها فراهم شود.