  1. استانها
  2. اردبیل
۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۲۴

فرماندار خلخال به مهر خبر داد؛

جاده گردشگری خلخال - ماسوله هفته دولت سال آینده تکمیل می‌شود

جاده گردشگری خلخال - ماسوله هفته دولت سال آینده تکمیل می‌شود

خلخال- فرماندار خلخال از تکمیل جاده گردشگری خلخال - ماسوله در هفته دولت سال آینده خبر داد.

فریدون بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این جاده در وضعیت فعلی ۷۰ درصد پیشرفت فیزکی داشته و یکی از زیرساخت های کلیدی گردشگری شهرستان خلخال است.

وی افزود: جاده خلخال- ماسوله می تواند پل ارتباطی شهرستان خلخال با روستای گردشگری ماسوله  شده و زمینه سفر مسافران و گردشگران روستای ماسوله را به خلخال فراهم می سازد.

فرماندار خلخال با تاکید به اینکه خلخال موقعیت جغرافیایی کم نظیری داشته و محل اتصال چند استان است، اضافه کرد: توسعه زیرساخت راه یکی از ضرورت های توسعه گردشگری این شهرستان محسوب می شود.

به گفته بابایی خلخال از ظرفیت های گردشگری متعددی برخوردار است که توسعه زیرساخت راه در این شهرستان می تواند رونق این صنعت را به دنبال داشته باشد.

وی با بیان اینکه باید از ظر فیت های شهرستان برای توسعه بهره گرفت، متذکر شد: از جمله مهمترین ظرفیت ها گردشگری است که انتظار می رود با همکاری تمامی نهادها زیرساخت های گردشگری تقویت شده و زمینه رونق سفرها فراهم شود.

کد مطلب 4176737
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.