نیروی انتظامی در جلوگیری از قاچاق آثار تاریخی کشفیات خوبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی آزادی ظهر سه شنبه در آئین افتتاحیه مرکز مانیتورینگ حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، افزود: زنجان نخستین استان در سطح کشور است که مرکز مانیتورینگ حفاظت میراث فرهنگی را ایجاد کرده است و این حساسیت و اهمیت مسئولین استان نسبت به حفاظت از آثار تاریخی را می‌رساند.

وی با بیان اینکه استان زنجان در زمینه برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فعالیت های خوبی دارد، ادامه داد: برگزاری جشنواره نقش مهمی در آشنا نمودن مردم نقاط مختلف ایران و گردشگران خارجی با استان زنجان دارد.

فرمانده انتظامی استان زنجان با بیان اینکه طبق پژوهش‌های صورت گرفته مردم زنجان شادترین مردم در سطح کشور هستند، افزود: تحقق این امر در راستای برگزاری جشنواره‌های مختلف و متنوع است که توسط میراث فرهنگی برگزار شده و مردم در این برنامه با شور و اشتیاق و پویایی خاصی حضور دارند.

آزادی بابیان اینکه حفظ میراث فرهنگی بسیار حائز اهمیت است و میراث فرهنگی این وظیفه خطیر را بر عهده دارد، گفت: همکاری مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد باعث می‌شود که آثار تاریخی و اموال متعلق به بیت‌المال حفظ شود.

وی با تاکید بر لزوم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، حوزه صنایع دستی را به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در این زمینه عنوان کرد و گفت: صنایع دستی به عنوان یک ظرفیت مهم و اساسی در زمینه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است و باید در این زمینه فعالیت‌ها بیشتر شود.

فرمانده انتظامی استان زنجان با بیان اینکه نیروی انتظامی در زمینه جلوگیری از قاچاق آثار تاریخی طی سال گذشته کشفیات خوبی دارد، افزود: نیروی انتظامی برای توسعه تولید و اشتغال نسبت به حفاظت از موزه‌های تاریخی و آثار تاریخی همکاری لازم را با میراث فرهنگی دارد.

آزادی با اشاره به برنامه‌های نیروی انتظامی و میراث فرهنگی در زمینه حفاظت از آثار و ابنیه تاریخی، افزود: تعامل بین نیروی انتظامی و میراث فرهنگی باعث کشف آثار تاریخی به یغما رفته توسط قاچاقچیان شد.

وی بابیان اینکه زیربنای توسعه، پیشرفت مباحث آموزشی است، افزود: در این میان ارتقای سطح علمی کارکنان و اطلاع‌رسانی به‌موقع مردم بسیار مهم است.