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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۵۸

فرمانده انتظامی استان زنجان:

نیروی انتظامی در جلوگیری از قاچاق آثار تاریخی کشفیات خوبی دارد

نیروی انتظامی در جلوگیری از قاچاق آثار تاریخی کشفیات خوبی دارد

زنجان- فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: نیروی انتظامی در زمینه جلوگیری از قاچاق آثار تاریخی طی سال گذشته کشفیات خوبی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی آزادی ظهر سه شنبه در آئین افتتاحیه مرکز مانیتورینگ حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، افزود: زنجان نخستین استان در سطح کشور است که مرکز مانیتورینگ حفاظت میراث فرهنگی را ایجاد کرده است و این حساسیت و اهمیت مسئولین استان نسبت به حفاظت از آثار تاریخی را می‌رساند.

وی با بیان اینکه استان زنجان در زمینه برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فعالیت های خوبی دارد، ادامه داد: برگزاری جشنواره نقش مهمی در آشنا نمودن مردم نقاط مختلف ایران و گردشگران خارجی با استان زنجان دارد.

فرمانده انتظامی استان زنجان با بیان اینکه طبق پژوهش‌های صورت گرفته مردم زنجان شادترین مردم در سطح کشور هستند، افزود: تحقق این امر در راستای برگزاری جشنواره‌های مختلف و متنوع است که توسط میراث فرهنگی برگزار شده و مردم در این برنامه با شور و اشتیاق و پویایی خاصی حضور دارند.

آزادی بابیان اینکه حفظ میراث فرهنگی بسیار حائز اهمیت است و میراث فرهنگی این وظیفه خطیر را بر عهده دارد، گفت:  همکاری مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد باعث می‌شود که آثار تاریخی و اموال متعلق به بیت‌المال حفظ شود.

وی با تاکید بر لزوم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، حوزه صنایع دستی را به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در این زمینه عنوان کرد و گفت: صنایع دستی به عنوان یک ظرفیت مهم و اساسی در زمینه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است و باید در این زمینه فعالیت‌ها بیشتر شود.

فرمانده انتظامی استان زنجان با بیان اینکه نیروی انتظامی در زمینه جلوگیری از قاچاق آثار تاریخی طی سال گذشته کشفیات خوبی دارد، افزود: نیروی انتظامی برای توسعه تولید و اشتغال نسبت به حفاظت از موزه‌های تاریخی و آثار تاریخی همکاری لازم را با میراث فرهنگی دارد.

آزادی با اشاره به برنامه‌های نیروی انتظامی و میراث فرهنگی در زمینه حفاظت از آثار و ابنیه تاریخی، افزود: تعامل بین نیروی انتظامی و میراث فرهنگی باعث کشف آثار تاریخی به یغما رفته توسط قاچاقچیان شد.

وی  بابیان اینکه زیربنای توسعه، پیشرفت مباحث  آموزشی است، افزود: در این میان ارتقای سطح علمی کارکنان و اطلاع‌رسانی به‌موقع مردم بسیار مهم است.

کد مطلب 4176743

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