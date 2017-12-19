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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۲

معاون فرمانداری دشتی:

بافت‌ فرسوده خورموج ساماندهی می‌شود

بافت‌ فرسوده خورموج ساماندهی می‌شود

دشتی- معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی شهرستان دشتی گفت: بافت‌های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی در شهرخورموج ساماندهی می‌شوند.

به گزارش خبرنگارمهر، حمید بردستانی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد بازآفرینی محلات هدف شهرستان دشتی اظهار داشت: این جلسه با هدف ساماندهی بافت های فرسوده شهرها و سکونت های غیر رسمی برگزار می‌شود.

وی افزود: در شهر خورموج ۷۴ هکتار معادل هفت درصد محدوده شهر دارای بافت فرسوده است.

بردستانی به اهداف این طرح اشاره کرد و گفت: هدف از اجرای این طرح این است که هم در بعد توانمندی اجتماعی و خدمات زیر بنایی و روبنایی و زیر ساختی اقداماتی انجام شود تا زندگی در این محلات وضعیت بهتری تبدیل شود.

وی تصریح کرد: در سال جاری دولت بنا دارد که در بافت های فرسوده تسهیلات ۳۰۰ میلیون ریالی پرداخت کند و همچنین برای مسکن اولیه ها تهسیلات با کارمزد هشت درصد پرداخت تا آنها نیز بتوانند منازل خود را نوسازی کنند.

کد مطلب 4176746

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