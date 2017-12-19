پژوهش های دانشگاه منابع طبیعی گرگان همگراتر شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نجفی نژاد، ظهر سه شنبه در مراسم آیین نکوداشت هفته پژوهش و فناوری و تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری که در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد، اظهار کرد: هفته پژوهش فرصتی برای بازنگری و مرور فعالیت های یک ساله گذشته است تا با این بازنگری ادامه مسیر را در سال بعد اصلاح کنیم.

وی ادامه داد: در دهه ۷۰ عمر دانشگاه هستیم و به یک بلوغ از نظر فعالیت های پژوهشی رسیده ایم، می توانیم در حوزه های مختلف در کشور مؤثر بوده و به جامعه خدمت کنیم.

نجفی نژاد تصریح کرد: در سطح بندی دانشگاه ها که توسط وزارت علوم و تحقیقات انجام می شود به عنوان تنها دانشگاه تخصصی منابع طبیعی مسئولیت علمی به ما واگذار شد.

وی افزود: از دانشگاه خواسته شد تا مسائل و چالش های کشور در حوزه منابع طبیعی را شناسایی و آن ها را حل و فصل کند و این نیازمند بازمهندسی فعالیت های پژوهشی است.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اظهار کرد: در حوزه پژوهش کارهای خوبی انجام شده و سرآمد هستیم و آخرین موفقیت هم کسب رتبه برتر در ایده پردازی و به دست آوردن عنوان پژوهشگر برتر در کشور است.

نجفی نژاد به مأموریت جدید دانشگاه گریزی زد و ادامه داد: این مأموریت مسئولیت ما را چند برابر می کند و نیازمند این است که فعالیت های خود را منسجم تر انجام دهیم، اولویت های کشور شناسایی و فعالیت های خود را در این راستا به کار گیریم.

سالانه ۵۰۰ پایاننامه دانشجویی در دانشگاه منابع طبیعی گرگان انجام می شود

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تأکید کرد: ۱۸۲ عضو هیئت علمی داریم و سالانه بیش از ۱۰۰ رساله دکتری و در مجموع ۵۰۰ پایاننامه دانشجویی در دانشگاه انجام می شود، میلیاردها تومان هزینه فعالیت های پژوهشی است که باید همگرا شده تا با به کارگیری این نیروی عظیم، در کشور تحولات بسیاری انجام شود.

نجفی نژاد تصریح کرد: تا زمانی که پژوهش های ما جدا و پراکنده است نمی توان تحول چندانی ایجاد کرد، با توجه به رسالت جدید باید همگراتر، نزدیک تر و هدفمندتر حرکت کنیم و از نیروی عظیم و پتانسیل خود بهره گیریم.