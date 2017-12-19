لزوم رسیدگی فوری به پرونده کشتی ایران در اتحادیه جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول خادم ظهر امروز سه شنبه پس از کسب آرای قاطع و ابقا به عنوان رئیس فدراسیون کشتی در جمع خبرنگاران گفت: از همه افرادی که در مجمع به من رای دادند تشکر میکنم. فدراسیون کشتی در چهار سال گذشته سعی کرده در حوزههای مختلف نگاه ساختاری داشته باشد، اما این ساختارها هنوز نواقصی دارد و ما باید در جهت رفع این نواقص به سمت جلو حرکت کنیم.
وی در خصوص یکی از مشکلات اساسی کشتی ایران در عرصه بین المللی گفت: مهمترین بحث کنونی ما ارجاع پرونده ایران به کمیته اخلاق اتحادیه جهانی است. این مساله چالش کشتی ایران است، چرا که قضیه از سوی کمیته بینالمللی المپیک (IOC) پیگیری میشود و ما باید ببینیم با کمک خدا و با تدبیری که اندیشیده میشود در این زمینه چه کاری میتوانیم انجام دهیم تا مسیر کسب افتخارکشتی حفظ شود و در عین حال چارچوبها و روابط و سیاست کشور هم مورد توجه قرار گیرد و در نهایت بتوانیم از این چالش بزرگ بیرون بیاییم.
خادم در مورد اظهار نظر عباس جدیدی مبنی بر این که برخی از روسای هیات ها دو شغله هستند و در اعتراض مجمع را ترک کرد، گفت: جدیدی از افتخارآفرینان ایران است، اما در مورد مسالهای که عنوان کرد فکر میکنم آقای داورزنی پاسخ دادند. ما تعداد زیادی رئیس هیات داریم که به صورت افتخاری کار میکنند و شغل محسوب نمیشود. امیدوارم که این ابهام بر طرف شود.
وی در خصوص کارنامه کاری خود در چهار سال گذشته نیز تصریح کرد: توانایی من محدودتر از آن است که بخواهد کارم به نمره دادن بکشد، ولی برای کشتی در طی این چهار سال تلاش کرده و وقت گذاشته ام حتماً نواقصی وجود داشته ، اما تلاش میکنم که کشتی رو به جلو حرکت کند.
خادم در مورد این که مهمترین برنامه هایش برای بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ و المپیک ۲۰۲۰ چه چیزی است؟ گفت: برنامههای ما ادامه دارد. برنامه اتحادیه جهانی عوض شده است به طوری که بازیهای آسیایی جلوتر از مسابقات جهانی قرار گرفته است. شورای فنی هم به زودی در دی ماه تشکیل جلسه میدهد و برنامههای مسابقات جهانی و بازیهای آسیایی را پیگیری میکنیم.
رئیس فدراسیون کشتی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که قرار است هدایت تیم ملی کشتی آزاد را هم همزمان بر عهده بگیرد یا خیر، تاکید کرد: هیچ قراری نیست. باید شورای فنی تشکیل جلسه بدهد و خیلی از موضوعات از جمله مسائل فنی را مورد بررسی قرار دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم صبح امروز با کسب ۴۰ رای از مجموع ۴۰ رای ماخوذه از اعضای مجمع فدراسیون کشتی برای چهار سال دیگر به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد.
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