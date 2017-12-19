به گزارش خبرنگار مهر، جبارعلی ذاکری معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در نشست خبری در حاشیه دومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته با بیان اینکه امسال پنج پروژه در زیرمجموعه پروژه های اقتصاد مقاومتی در دستور کار داریم، گفت: اولین پروژه راه آهن تهران- همدان بود که مورد بهره برداری قرار گرفته است. پروژه بعدی احداث خط آهن ملایر- کرمانشاه بود که ریل گذاری آن تکمیل شده و پس از رفع عیوب و نواقص موردنظر شرکت راه آهن، در حال تحویل پروژه به این شرکت هستیم.

وی با بیان اینکه از زمان ورود راه آهن به ایران تاکنون بیشترین رکورد ساخت زیربناهای ریلی سالانه ۲۵۷ کیلومتر و میانگین ۱۴ سال اخیر ۱۷۴ کیلومتر بود، ادامه داد: امسال برنامه احداث ۵۱۶ کیلومتر خط آهن در برنامه شرکت ساخت بود که تا به حال ۴۴۰ کیلومتر آن احداث شده است.

به گفته این مقام مسئول در شرکت ساخت، با اتمام این ۵۱۶ کیلومتر خطوط ریلی، ۹۱۹ کیلومتر مجموع راه آهن ساخته شده در چند سال اخیر خواهد بود.

ذاکری در مورد واردات ریل علیرغم امکان تولید آن در داخل خاطرنشان کرد: شرکت ساخت، ذوب آهن را برای تولید ریل قبول دارد و از نظر زمان و هزینه نیز برای ما خرید ریل از ذوب آهن به صرفه‌تر است.

معاون شرکت ساخت ادامه داد: با این حال هنوز ذوب آهن نتوانسته به ظرفیت حداقلی در تولید ریل برسد و ذوب آهن مشکلات اولیه در تولید ریل ملی دارد.

وی با بیان اینکه شرکت راه آهن برای خرید ۴۰ هزار تن ریل از شرکت ذوب آهن قرارداد دارد، تصریح کرد: شرکت ساخت نیز برای خرید ۲۵ هزار تن ریل از ذوب آهن به توافق اولیه رسیده و در صورت حل مشکلات ذوب آهن، قرار است این میزان ریل با استفاده از شمش فولادی هندی تولید شود.

ذاکری درباره احداث ۱۱ کیلومتر باقیمانده راه آهن تهران-همدان خاطرنشان کرد: پیش از این ایستگاه راه آهن همدان در ۱۱ کیلومتری این شهر جانمایی شده بود که با دستور وزیر راه و شهرسازی مقرر شد ایستگاه به داخل شهر منتقل و ایستگاه موجود به عنوان باری استفاده شود، به همین دلیل ۲ کیلومتر از سمت ایستگاه باری به داخل شهر همدان برای احداث خط آهن میخکوبی شده است و امیدواریم مابقی راه نیز تکمیل شود.