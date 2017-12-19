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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۰

معاون استاندار لرستان:

اقتصاد کشور بدون فعالان حوزه حمل‌ونقل عمومی دچار آسیب می‌شود

اقتصاد کشور بدون فعالان حوزه حمل‌ونقل عمومی دچار آسیب می‌شود

خرم‌آباد- معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان گفت: در چرخه اقتصاد اگر حوزه حمل‌ونقل با کمترین مشکلی مواجه شود، کل چرخه دچار آسیب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری با اشاره به اینکه حمل و نقل در توسعه اقتصادی نقش بسیار مهمی دارد، اظهار داشت: در چرخه اقتصاد اگر حوزه حمل و نقل با کمترین مشکلی مواجه شود، کل چرخه دچار آسیب می شود.

وی با بیان اینکه برخلاف سایر حوزه ها که با توسعه علم و تکنولوژی از نظر ماهیتی دچار تغییر کاربری شده اند، حوزه حمل و نقل همچنان اصالت خود را حفظ کرده است، تصریح کرد: ما همچنان نیازمند به ناوگان حمل و نقل عمومی هستیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان ادامه داد: جایگاه خدمتگذاران حوزه حمل و نقل همچنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و توسعه و پیشرفت جامعه نیازمند به وجود این خدمتگذاران است.

خجسته پور با تاکید بر اینکه فعالان عرصه حمل و نقل در حوزه های اجتماعی و ارزشی نیز تاثیرگذاری مثبتی داشته اند، افزود: این فعالان عرصه حمل و نقل بودند که جهاد تخلیه بنادر را در دوران جنگ تحمیلی اجرا کردند و چرخ اقتصاد کشور را به گردش درآوردند.

وی با اشاره به اینکه اگر در دوران جنگ تحمیلی فعالان عرصه حمل و نقل عمومی نبودند، نیروهای آماده رزم را چه کسی به جبهه های نبرد می رساند، گفت: از خانواده های این عزیزان که با صبر و تحمل فعالان عرصه حمل و نقل عمومی را حمایت می کنند نیز باید تشکر کرد.

کد مطلب 4176756

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