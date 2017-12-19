به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری با اشاره به اینکه حمل و نقل در توسعه اقتصادی نقش بسیار مهمی دارد، اظهار داشت: در چرخه اقتصاد اگر حوزه حمل و نقل با کمترین مشکلی مواجه شود، کل چرخه دچار آسیب می شود.

وی با بیان اینکه برخلاف سایر حوزه ها که با توسعه علم و تکنولوژی از نظر ماهیتی دچار تغییر کاربری شده اند، حوزه حمل و نقل همچنان اصالت خود را حفظ کرده است، تصریح کرد: ما همچنان نیازمند به ناوگان حمل و نقل عمومی هستیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان ادامه داد: جایگاه خدمتگذاران حوزه حمل و نقل همچنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و توسعه و پیشرفت جامعه نیازمند به وجود این خدمتگذاران است.

خجسته پور با تاکید بر اینکه فعالان عرصه حمل و نقل در حوزه های اجتماعی و ارزشی نیز تاثیرگذاری مثبتی داشته اند، افزود: این فعالان عرصه حمل و نقل بودند که جهاد تخلیه بنادر را در دوران جنگ تحمیلی اجرا کردند و چرخ اقتصاد کشور را به گردش درآوردند.

وی با اشاره به اینکه اگر در دوران جنگ تحمیلی فعالان عرصه حمل و نقل عمومی نبودند، نیروهای آماده رزم را چه کسی به جبهه های نبرد می رساند، گفت: از خانواده های این عزیزان که با صبر و تحمل فعالان عرصه حمل و نقل عمومی را حمایت می کنند نیز باید تشکر کرد.