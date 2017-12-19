حسن خدابخش در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشههای هواشناسی استان اصفهان از امروز تا روز پنجشنبه اظهار داشت: بررسی این نقشهها بیانگر استقرار جوی پایدار بر روی استان طی امروز و فردا است.
وی با بیان اینکه بر این اساس آسمان در اکثر نقاط استان به صورت صاف تا کمی ابری گاهی وزش بادملایم پیشبینی میشود، اضافه کرد: در مناطق مرکزی از جمله کلانشهر اصفهان شرایط برای انباشت آلایندههای جوی مهیا است.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: از اواخر فردا با ورود یک موج ناپایدار ضعیف به تدریج از نواحی غربی استان شاهد افزایش ابر خواهیم بود.
وی در خصوص وضعیت دمایی استان اصفهان طی ۲۴ ساعت آینده نیز ابراز داشت: دمای هوا در این بازه زمانی در اکثر مناطق استان یک تا دو درجه افزایش خواهد داشت.
خدابخش با بیان اینکه بادرود و چوپانان با دمای هوای ۱۷ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین نقاط استان اصفهان در ۲۴ ساعت آینده پیشبینی میشود، اضافه کرد: همچنین در این بازه زمانی میمه، بویین میان دشت و فرودگاه با دمای هفت درجه سانتیگراد زیر صفر خنکترین نقطه استان اصفهان خواهد بود.
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