ارتش آينده عراق در اردن آموزش مي بيند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري الجزيره، " اياد علاوي " كه امروز با "فيصل فايز" نخست وزير اردن در امان ديدن مي كرد در گفتگو با خبرنگاران افزود : روابط عراق واردن رو به گسترش است و اظهارنظر برخي شخصيت هاي عراقي در مورد روابط دو كشور نمايانگر موضع شوراي حكومت انتقالي عراق نيست .

"انتفاض قنبر" يكي از سخنگويان شوراي حكومت انتقالي عراق چندي پيش اعلام كرده بود كه اردن بخشي از اموال عراق را دربانكهاي خود بلوكه كرده است .