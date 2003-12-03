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۱۲ آذر ۱۳۸۲، ۱۸:۰۲

يك عضو شوراي حكومت انتقالي عراق :

ارتش آينده عراق در اردن آموزش مي بيند

يك عضو شوراي حكومت انتقالي عراق امروز گفت : بزودي مجموعه اي از نيروهاي تشكيل دهنده ارتش عراق براي آموزش به اردن مي روند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري الجزيره، " اياد علاوي " كه امروز با "فيصل  فايز" نخست وزير اردن در امان ديدن مي كرد در گفتگو با خبرنگاران افزود : روابط عراق واردن رو به گسترش است و اظهارنظر برخي شخصيت هاي عراقي در مورد روابط دو كشور نمايانگر موضع شوراي حكومت انتقالي عراق نيست .
"انتفاض قنبر" يكي از سخنگويان شوراي حكومت انتقالي عراق چندي پيش اعلام كرده بود كه اردن بخشي از اموال عراق را دربانكهاي خود بلوكه كرده است .

کد مطلب 41768

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