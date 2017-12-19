صنعت گردشگری نیشابور ظرفیت ایجاد اشتغال و درآمدپایدار را دارد 

سعید شیبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد : نگاه ما به حوزه کارآفرینی و اشتغال باید نگاه ویژه ای باشد تا از بسترهای موجود در زمینه اشتغال استفاده کنیم.

وی افزود : اشتغال زایی و رفع معضل بیکاری باید محور اصلی کار همه دستگاه های اجرایی در شهرستان نیشابور باشد و بانک ها نیز در این زمینه مساعدت کنند.

فرماندار نیشابور ابراز کرد : جهت تحقق شعار امسال باید همه دستگاههای اجرایی و بانک های عامل شهرستان از طریق همکاری ، تعامل سازنده و تسهیل گری در امور نسبت به رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال در تمام حوزه های صنعتی ، تولید و مشاغل خانگی تلاش کنند.

شیبانی ادامه داد : در پرداخت تسهیلات تبصره ای اعلام شده توسط دولت و توسعه مشاغل خانگی ، همه بانک های عامل و ادارات با در نظر گرفتن اولویت ها در صنایع و تولید، باید نسبت به رفع موانع اشتغال اقدام کنند.

وی بیان کرد : با توجه به اینکه نیشابور دارای ظرفیت های بالایی در صنعت گردشگری و توریسم است باید در جهت حمایت ، گسترش و توسعه در این صنعت که باعث ایجاد اشتغال و درآمد پایدار در شهرستان می شود تلاش شود .