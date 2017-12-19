بازدید معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از پل سوم بشار

به گزارش خبرنگار مهر، معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد ظهر سه شنبه در بازدید از پروژه پل سوم بشار یاسوج گفت: هدفگذاری بر این است که یک لاین از مسیر پل سوم بشار تا قبل از پایان سال زیر بار ترافیکی برود.

عزیز فیلی افزود: پل سوم بشار به لحاظ موقعیت و نقش آن در رفع ترافیک شهر یاسوج اهمیت اساسی دارد و با تحقق لاین اول، تکمیل لاین دوم در دستور کاری قرار خواهد گرفت و همچنین ادامه مسیر بعد از این پل به طول پنج کیلومتر اتصال به پلیس راه یاسوج- شیراز را محقق خواهد کرد.

فیلی عدم برنامه ریزی و تخصیص را از جمله دلایل عدم تحقق این پل در گذشته دانست و بر افزایش سرعت احداث پل سوم بشار با هدف رفع ترافیک شهری و تسهیل در عبور و مرور تاکید کرد.

معاون عمرانی استاندار بر کالورت کردن لوله انتقال آب شرب موجود در زیر پل بشار و ایجاد پوشش مناسب با درنظر گرفتن امکان تعمیر تاکید کرد و گفت: همچنین استفاده و تامین بتن از مراکز دارای استاندارد بر کیفیت کار پروژه های عمرانی می افزاید.

فیلی خاطرنشان کرد: تحقق این پروژه اهمیت و نقش خاصی در شبکه حمل و نقل درون شهری و کاهش بار ترافیکی دارد.