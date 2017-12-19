استمرار مصوبات کارگروه شرایط ویژه آلودگی هوا استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث کلانتری ظهر سه شنبه با اشاره به اینکه بر اساس هماهنگی های انجام شده اعضای کارگروه مقرر شد مصوبات روز سه شنبه کارگروه شرایط ویژه آلودگی هوا برای فردا چهارشنبه، ۲۹ آذر ماه نیز به قوت خود باقی باشد، افزود: بر این اساس کلیه مقاطع تحصیلی مدارس استان تهران به غیر از شهرستان های دماوند ، فیروزکوه و پردیس روز چهارشنبه تعطیل خواهد بود.

وی با اشاره به این که اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل برای فردا و ممنوعیت فروش آرم طرح ترافیک روزانه از سوی شهرداری تهران تا روز چهارشنبه از دیگر مصوبات جلسه بود افزود:توقف فعالیت معادن شن و ماسه، آسفالت و سیمان در سطح کل استان تهران و محدودیت فعالیت‌های عمرانی نیز تا روز چهارشنبه اجرا می گردد.

کلانتری با بیان اینکه اورژانس تهران آمادگی کامل برای خدمات رسانی به شهروندان را خواهد داشت، تصریح کرد: برگزاری کلیه مسابقات ورزشی در فضای باز فردا ممنوع است.

وی با اشاره به اینکه تردد کامیون ها در سطح شهر تا چهارشنبه ممنوع است، اظهار داشت:برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی نیز همچنان در دستور کار پلیس راهور قرار دارد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه مصوب شد با مرخصی مادران شاغل در دستگاهها موافقت شود ، گفت: افراد مبتلا به بیماری های قلبی و ریوی، کودکان و سالمندان ازتردد های غیرضروری در فضای باز خودداری نموده و سایر افراد نیز فعالیت‌های طولانی مدت را در فضای باز کاهش داده و از انجام فعالیت های ورزشی خودداری نمایند.