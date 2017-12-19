سوریه وتوی قطعنامه شورای امنیت درباره قدس را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، وزارت خارجه سوریه اقدام آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی و وتو کردن پیش نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درخصوص قدس را محکوم کرد.

آمریکا در اقدامی خصمانه قطعنامه پیشنهادی مصر درباره بیت المقدس را وتو کرد. این در حالی است که ۱۴ عضو دیگر شورای امنیت به قطعنامه مصر درباره قدس رأی مثبت دادند.

مصر پیش نویس قطعنامه ای را درباره اقدام یکجانبه ترامپ در به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم جعلی صهیونیستی تهیه و شنبه هفته جاری آن را میان ۱۵ عضو این شورا توزیع کرده بود.

لذا شورای امنیت سازمان ملل نیز ساعاتی پیش نشستی را در این خصوص برگزار کرد و قرار بود در صورت تصویب، قطعنامه مذکور دستور ترامپ درباره قدس را لغو کند.

لازم به ذکر است، ۶ سپتامبر (۱۵ آذر ماه) دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اقدامی قدس را به عنوان پایتخت رژیم جعلی صهیونیستی به رسمیت شناخت.