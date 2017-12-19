تشریح آخرین وضعیت منطقه زلزله زده کوزران در استان کرمانشاه

حمید شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پس از وقوع دو پس لرزه ۴.۶ ریشتری و ۴.۲ ریشتری در بخش کوزران بلافاصله ستاد بحران با حضور فرماندار کرمانشاه و سایر مدیران شهرستان در محل بخشداری کوزران تشکیل شد. همچنین همزمان با تشکیل این ستاد استاندار کرمانشاه در بخش کوزران حضور یافت و به صورت میدانی از بخش بازدید و دستورات لازم را صادر کرد.

وی با بیان اینکه پس از وقوع این دو پس لرزه بلافاصله با اعزام اکیپ های امداد و نجات و نیز تماس تلفنی با شوراها و دهیاران گزارش وضعیت روستاها دریافت شد، افزود: خوشبختانه در این واقعه تلفات جانی نداشتیم و تنها چهار مجروح سطحی گزارش شد که یا در مرکز درمانی کوزران و یا با اعزام به شهر کرمانشاه، مداوای ایشان انجام شد.

بخشدار کوزران تصریح کرد: پس از آنکه متوجه شدیم کار آوار برداری نداریم در معیت فرماندار، هلال احمر و نیروی انتظامی تا صبح روز بعد تقریبا اکثر روستاها مورد بازدید میدانی و ارزیابی قرار گرفت، سپس دومین جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان کرمانشاه به ریاست فرماندار در محل بخشداری کوزران آغاز شد و یکی از مصوبات این جلسه آن بود که اسکان اضطراری ساکنین منازل آسیب دیده توسط هلال احمر بلافاصله شروع شود.

توزیع بیش از ۶۰۰ تخته چادر در ۹۰ روستای کوزران

وی افزود: در راستای این تصمیم از تاریخ وقوع این دو پس لرزه بیش از ۶۰۰ تخته چادر بین اهالی حدود ۹۰ روستای بخش و بین خانوارهایی که از نظر کارشناسان هلال احمر احتیاج به اسکان اضطراری دارند، توزیع شده است. همچنین قبل از این پس لرزه ها و پس از زلزله ۲۱ آبان کارشناسان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز تا امروز نزدیک به ۹۵ درصد منازلی که گزارش خسارت به آنها دریافت شده بود، مورد ارزیابی قرار داده‌اند.

شرفی ادامه داد: این در حالی است که روزانه با درخواست هایی مواجه هستیم که به دلایل مختلف از جمله عدم حضور مالک در منزل تا امروز بازدید نشده است.

۷۰۰ خانوار بخش کوزران بیمه نامه داشتند

وی گفت: همچنین خوشبختانه سه ماه قبل از وقوع زلزله با تلاش بخشداری و مذاکره با یکی از شرکت‌های بیمه روند بیمه جامع روستائیان شروع شده بود که تا روز وقوع زلزله ۷۰۰ خانوار بیمه نامه های خود را دریافت کرده بودند و بلافاصله پس از وقوع زلزله مذکور شرکت بیمه طرف قرارداد با اعزام اکیپ های ارزیاب فوق العاده از استان های همدان و قزوین ارزیابی خسارات منزل را شروع و انجام دادند.

بخشدار کوزران ادامه داد: اهالی علاوه بر کمک ها و تسهیلات دولتی مبالغ بین ۵۰۰ هزار تا ۱۸ میلیون تومان به عنوان جبران خسارت خودرو، منزل مسکونی، اسکان موقت، ادوات کشاورزی و غیره دریافت خواهند کرد.

قطعی آب و برق در کوزران نداشتیم

وی با بیان اینکه این تعداد واحد مسکونی بیمه شده در یک بخش در سطح استان بی مانند است، گفت: ما در این دو پس لرزه برخلاف زلزله آبان ماه به هیچ وجه قطع آب برق گاز و تلفن نداشتیم.

شرفی افزود: در روز پس از پس لرزه مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز در بخش حضور یافت و به اتفاق همکارانشان به بررسی مشکلات مردم جویان تحت پوشش پرداختند. رئیس بهزیستی شهرستان نیز به اتفاق اورژانس اجتماعی در بخش حضور پیدا کرده و وضعیت مددجویان خود را بررسی و اقدامات لازم را انجام دادند.

وی ادامه داد: همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کرمانشاه، ضمن سرکشی از منزل تک تک خانواده والدین و فرزندان شهدای گرانقدر مشکلات ایشان را مستند سازی و اقدامات لازم را آغاز کرده اند.

این مسئول گفت: طی ایام پس از وقوع پس لرزه در بخش بخشداری از طریق شوراهای اسلامی یا دهیاران تاکنون بین کل اهالی یا نیازمندان ۶۰ روستا کمک های مردمی شامل پتو، لباس گرم، شیرخشک، چراغ گرمایشی، ارزاق، مواد شوینده و وسایل بهداشتی و ... توزیع کرده است و این روند کماکان ادامه دارد.

مطالبه کنونی اهالی کوزران چادر است

وی افزود: هم‌اکنون مطالبه ای که از سوی برخی از اهالی وجود دارد، بحث چادر است که در این خصوص هلال احمر شهرستان کرمانشاه با بازدید میدانی و تنها با منازلی که به نظر کارشناسان ایشان احتیاج به اسکان اضطراری دارند، چادر توزیع می کند و به نظر ایشان بیرون کشیدن خانوارها از منازلی که تغییر آنچنانی با وضعیت قبل از زلزله ندارد، چه کاه گلی باشد و چه غیر آن و سکنی دادن آنها در چادر و با توجه با فصل سرما، خدمت نیست.

بخشدار کوزران تصریح کرد: در بحث اسکان موقت نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی روند توزیع کانکس یا کمک های اسکان موقت را برای آن دسته از اهالی که بر اساس ارزیابی کارشناسان منازل آنها تخریبی نوع اول است، طی هفته آینده شروع کرده و بلافاصله اقدامات اعطای تسهیلات و پرداخت بلاعوض بازسازی مسکن نیز شروع می شود.