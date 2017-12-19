مبارزه با قاچاق کالا در ایلام تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری روز سه شنبه در جلسه اعضای کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اظهار داشت: با شکل گیری دولت تدبیر و امید روند مبارزه با قاچاقچیان کالا و ارز شتاب گرفت بطوریکه از ۲۵ میلیارد دلار قبل از این دولت به کمتر از ۱۵ میلیارد دلار رسیده که نشان از عزم مسئولان برای مبارزه قاطع با افراد دخیل در این موضوع دارد.

وی تاکید کرد: تولیدات داخلی بیشترین ضربه را از ورود کالاهای قاچاق می بینند و منجر به نابودی هزاران فرصت شغلی می شود.

معاون استاندار ایلام تاکید کرد: اگر می خواهیم فضا را برای تحرک قاچاقچیان از بین ببریم، باید روز به روز به سمت ارتقا کیفیت تولیدات داخلی گام برداریم.

کلانتری گفت: خوشبختانه ایلام جزو استان های در معرض تهدید از نظر ورود و خروج کالاهای قاچاق قرار ندارد ولی باید مسئولان امر در این زمنیه هوشیار باشند و اجازه فعالیت به این افراد ندهند.

وی اضافه کرد: مبارزه قاطع و مستمر با قاچاقچیان همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده و در راستای اهداف کلان قتصاد مقاومتی و تقویت پایه های اقتصادی نظام است.