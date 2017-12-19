اعلام زمان آغاز به کار خط ۶ و ۷ مترو

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پورسیدآقایی در حاشیه بازدید شهردار تهران و خبرنگاران از خط ۶ و ۷ مترو با بیان این که بر اساس تصمیم گیری های انجام شده در نیمه اول سال آینده فاز یک خط ۶ از مبدأ ایستگاه دولت آباد با تزریق ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار راه اندازی می‌شود. گفت : همچنین برای راه اندازی کل خط ۶ تا پایان سال ۹۷ حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه مقرر شد تا یک بانک خصوصی از محل منابع و املاک، تسهیلات لازم تزریق را تزریق کند، در حال حاضر عملیات عمرانی خط ۶ به مرحله ۹۰ درصد رسیده است، این در حالی است که در بحث تجهیزات تنها ۶ درصد پیشرفت انجام شده که قرار شد با تزریق پول و اعتبار تجهیزات نیز تکمیل می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار است در فاز نخست ۱۰ کیلومتر از خط ۶ مترو در شهریور ماه سال آینده افتتاح شود، بیان کرد: برای تکمیل و تجهیز ۱۰ کیلومتر فاز اول خط ۶ به ۸۰ میلیارد تومان نیاز است که در دو سه ماه جاری به پیمانکار پرداخت شده است.

پور سیدآقایی با اشاره به وضعیت خط ۷ مترو نیز توضیح داد: قبلا بخشی از این خط به طول ۲۲ کیلومتر با ۸ ایستگاه افتتاح شده بود اما به دلیل اینکه از نظر هواکش و ایمنی دچار مشکلاتی بود. همچنین سیگنالینگ و حفاظت ایمنی حرکت قطارها دارای نقص بود، به همین دلیل بهره‌برداری از این خط متوقف شد و بر اساس برنامه‌ریزی تا آخر اردیبهشت سال آینده وارد مدار می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه افتتاح کامل خط ۷ مترو به ۳۷۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد، یادآور شد: امروز با توافقی که با یک بانک خصوصی انجام شد، مقرر شد تا در هفته جاری ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت خواهد کرد و مابقی نیز ظرف هفته‌های آینده پرداخت می‌شود تا بر اساس برنامه ریزی تا آخر سال تجهیزات خریداری و نصب شود و تا اردیبهشت ماه نیز خط ۷ با ۸ ایستگاه وارد مدار شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با اشاره به ضرورت تعطیلی خط ۷ برای حفظ جان مردم تاکید کرد: اگر در خط ۷ حادثه یا تصادفی رخ می‌داد، شاهد یک اتفاق بزرگ بودیم، چرا که در این خط ایمنی و هواکش لازم وجود نداشت، این در حالی است که این خط با کنترل انسانی انجام می‌شد، با هر خطای انسانی شاهد سانحه مرگبار بودیم.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه تمامی خط ۷ تا انتهای سال آینده بهره برداری می شود، گفت: البته برای انجام این کار به ۲۰۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز است. اما در مجموع با راه اندازی دو خط ۶ و ۷ و تکمیل خط ۳ می‌توان گفت تهران تا آخر سال آینده هفت خط فعال مترو دارد.

پورسیدآقایی با اشاره به معضل آلودگی هوای تهران در زوزهای اخیر افزود: به رغم آنکه اولویت اول مدیریت شهری تهران سلامت مردم است، اما تخصیص اولویت‌ها در اختیار شهرداری نیست و دولت و مجلس باید با حمایت از شهرداری به حل معضل آلودگی هوای تهران کمک کند.

وی با تاکید بر اینکه معضل آلودگی هوا قابل حل است، ادامه داد: برنامه عملیاتی در این زمینه تهیه شده و منابع آلاینده تهران مشخص شده‌اند و ما می‌دانیم موتورسیکلت، کامیون‌ها و سایر عوامل تاثیر گذار در این مساله به تفکیک چند درصد در ایجاد آلودگی هوا در تهران مقصر هستند.

معاون شهردار تهران بار دیگر به تاثیرگذاری تردد کامیون ها در افزایش آلودگی هوا بیان کرد: اما در کنار این مسائل باید شرکت نفت نیز باید سوخت گازوئیلی مناسبی ارائه کند. نصب فیلتر دوده بر روی اتوبوس های تهران ۴۰ میلیون تومان به ازای هر اتوبوس برای شهرداری تهران هزینه دارد اما اگر گازوئیل ناخالصی داشته باشد فیلتر را از بین می‌برد.

وی یادآور شد: موتورسیکلت‌ها هم نقش جدی در تولید آلودگی دارند که حتما باید موتورهای فعلی از چرخه خارج و به جای آن موتورهای برقی جایگزین شوند اما می‌دانید که قیمت موتورسیکلت‌های فعلی ۱.۵ میلیون تومان است اما موتورهای برقی حدود ۸ تا ۹ میلیون تومان هزینه دارند که نمی‌توانیم مردم را مجبور کنیم و اگر منابع لازم تامین شود و ظرف چهار سال آینده اولویت با آلودگی هوا باشد، می‌توانیم این مشکل را حل کنیم.



پور سیدآقایی با اشاره به مزیت های استفاده از حمل و نقل عمومی در صرفه جویی سوخت تاکید کرد: در دو سه ماهه اخیر این موضوع را فعال کرده و امیدواریم طی تفاهم نامه‌ای که با سازمان‌های مربوطه در این خصوص منعقد می‌کنیم از این محل بتوانیم در راستای توسعه حمل و نقل عمومی درآمد کسب کنیم اما تا کنون این موضوع محقق نشده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر رایگان کردن حمل و نقل عمومی برای تشویق مردم به استفاده از این سیستم توضیح داد:در مترو بحث اقتصادی و کشش قیمت وجود ندارد و مشکل ما رایگان کردن یا نکردن مترو نیست. بلکه مشکل ما در عدم پاسخگویی مناسب به عرضه و تقاضا است و تقاضای فعلی را هم نمی‌توانیم به درستی پاسخ دهیم و آنقدر ترافیک در خطوط است که بعضا به من هم انتقاد کردند که مسافرین باید تا حداقل سه قطار بمانند تا بتوانند سوار قطار شوند.

به گفته معاون شهردار تهران باید بتوانیم با جذب منابع اتوبوس و قطار بیشتری بخریم، گفت: مذاکرات خوبی با کشور مجارستان از طریق یک بانک خصوصی انجام شده و بر همین اساس مقرر شده ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس از طریق این بانک خریداری تا در اختیار کلانشهرها قرار داده شود .

پورسید آقایی همچنین با بیان اینکه در بودجه ۹۷ دولت، پیش بینی شده که ۵.۸ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برداشته شود، تاکید کرد: سهم حمل و نقل عمومی تنها ۱۰۰ میلیون دلار برای همه کشور است که این رقم جوابگو نیست و پیشنهاد دادیم حداقل این ۱۰۰ میلیون دلار را به ۸۰۰ میلیون دلار برسانند تا اتفاقی بیفتد چرا که پول برای همه کشور است و به تهران منبع قابل توجهی نمی‌رسد.