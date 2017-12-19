این دستگاه کوچک باکتری را ردیابی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، یکی از مشکلات از بین بردن باکتری ها آن است که نمی توان آنها را با چشم غیر مسلح دید. این امر به خصوص برای پزشکانی مشکل ساز است که باید زخم های قدیمی عفونی را کنترل و درمان کنند.

درهمین راستا دستگاه MolecuLight i:X ساخته شده است که به پزشکان اجازه می دهد به طور واقعی مکان باکتری را رصد و سپس درمانی مناسب تجویز کنند.

برای استفاده از دستگاه، کاربر باید عکسی در نور معمولی و از فاصله نزدیک از زخم بگیرد. این تصویر مکان باکتری را نشان نمی دهد بلکه مرجعی برای بررسی روند درمان زخم است.

سپس باید چراغ ها خاموش و عکسی دیگر از زخم گرفته شود. این بار باید با نور بنفش روشن عکسبرداری انجام شود. این روند سبب می شود پوست سالم در نمایشگر i:X با نور سبز فلورسنت و تجمع باکتری ها با نور فلورسنت قرمز نمایش داده می شود.