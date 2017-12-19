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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۲۹

مسئول نهادرهبری دانشگاه های خراسان رضوی:

تعامل حوزه و دانشگاه منجر به تولید علم می شود

تعامل حوزه و دانشگاه منجر به تولید علم می شود

گناباد- مسئول شورای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه های خراسان رضوی گفت: دانشگاه و حوزه های ما می توانند با تعامل یکدیگر تولید کننده علوم باشند. 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام  احمد ترابی در مراسم گرامی داشت روز وحدت حوزه و دانشگاه که در محل حوزه علمیه امام رضا(ع) گناباد برگزار شد اظهار کرد: روحانیت باید جامعه را نسبت به دانشگاه خوش بین کنند و در مقابل نسل دانشگاهی ما نیز نگاه ناباورانه نسبت به دانش حوزوی را در ذهن خود تغییر دهند. 

وی افزود: امروز اگر استادی بتواند با دو زبان حوزه و دانشگاه با مخاطب خود صحبت کند موفقیت بیشتری خواهد داشت و مردم اورا بیشتر باور خواهند کرد. 

مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه های خراسان رضوی اظهار کرد: علوم ما بیشتر غربی هستند در صورتی که می توانیم خودمان تولید کنند علوم باشیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر دانشگاه و حوزه های ما با یک هدف کار کنند و بتوانند به تعامل برسند خواهند توانست تولید کننده علوم باشند. 

ترابی تاکید کرد: نگاه حوزه به دانشگاه باید یک نگاه ارزشی باشد زیرا توده مردم از آدم های باسواد حرف شنوی دارند واگر دانشگاهی ما ارزشی باشد مردم نیز از او تبعیت می کنند.

کد مطلب 4176867

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