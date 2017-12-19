اجرای طرح های کاهش آلودگی هوا به جای تعطیلی مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم امینی در پایان سی و یکمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: در ابتدای جلسه امروز مهدی حجت معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران به منظور پاسخگویی به سوالات اعضای شورای شهر تهران در حوزه شهرسازی و معماری حضور پیدا کرد.
وی تصریح کرد: ادامه بررسی طرح «الزام شهرداری تهران به گزارش میزان تحقق طرح تفصیلی» در دستور کار اعضا قرار گرفت به طوری که کلیات این طرح در جلسه گذشته مورد تصویب قرار گرفته بود.
نایبرئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در جلسه امروز نیز این طرح با اصلاحیهای همراه بود که از آن جمله میتوان به افزایش مدت زمان الزام شهرداری تهران به گزارش میزان تحقق طرح تفصیلی اشاره کرد به طوری که در طرح قبلی زمان ۳ ماههای را برای آن مشخص کرده بودیم که در جلسه امروز و به پیشنهاد شهرداری این زمان به ۶ ماه افزایش پیدا کرد.
وی گفت: بر همین اساس شهرداری تهران موظف شد طی یک زمان ۶ ماهه گزارشی را از میزان تحقق طرح تفصیلی از سال ۹۱ تا پایان ۶ ماهه ۹۶ به شورا ارسال کند.
امینی همچنین به موضوع آلودگی هوای شهر تهران و تعطیلی مکرر مدارس اشاره کرد و گفت: این موضوعی است که باید مورد توجه مسئولان شهری و دولتی قرار بگیرد به طوری که متاسفانه طی روزهای گذشته شاهد تعطیلی مکرر مدارس بودهایم.
وی ادامه داد: قاعدتا باید با برنامهریزی دقیق و منظم در آینده نزدیک به سمت اجرای طرحهایی جهت کاهش آلودگی هوا گام برداریم.
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