به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، علی‌ مرتضی بیرنگ گفت: در اسناد بالادستی به ضرورت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید داریم و بر این اساس به معاونت علمی و فناوری، ماموریت‌هایی در راستای حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان محول شده است.

وی با اشاره به شکل‌گیری سازوکار حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه بین‌الملل توسط معاونت علمی گفت: با توجه به نیازها و مسائل شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه صادرات، راه‌کارها و زیرساخت‌های رفع نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان در معاونت علمی فرموله و اجرایی شده است.

رئیس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری، به بیش از ۶۰ ارائه دهنده خدمت صادراتی به صورت مجازی در کریدور صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و افزود: تاکنون بیش از هزار و ۸۰۰ خدمت به ۶۳۰ شرکت دانش‌بنیان ارائه شده است.

وی گفت: حضور پاویون اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه‌های تخصصی خارجی، همراهی شرکت‌های دانش بنیان در سفرهای هیات‌های وزارت امور خارجه به دیگر کشورها، بهره‌مندی از شبکه برون مرزی واسطه‌های تجاری و مشاوره اخذ قراردادهای بین‌المللی و ثبت محصول، دارو و علائم تجاری بخشی از این حمایت‌ها به شمار می‌رود.