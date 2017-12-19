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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۷

لازم الاجرا بودن تعطیلی مدارس شهر تهران ابلاغ شد

لازم الاجرا بودن تعطیلی مدارس شهر تهران ابلاغ شد

حضور دانش آموزان در مدارس در تعطیلی های آلودگی هوا توجیه قانونی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی آموزش و پرورش استان تهران در اطلاعیه ای آورده است «به اطلاع کلیه مسئولین محترم مناطق و مدیران محترم مدارس شهر تهران می رساند تمامی اطلاعیه های صادره از سوی رسانه ملی (صدا و سیما) در خصوص تعطیلی مدارس با نظر آموزش و پرورش شهر تهران به اطلاع مردم شریف رسانده می شود.

لذا این اطلاعیه ها به منزله ابلاغ رسمی برای تمامی مسئولین محترم مناطق و مدیران محترم مدارس دولتی و غیردولتی و سایر مراکز تابعه بوده و هیچ توجیهی برای حضور دانش آموزان در مدارس و هر مکان دیگری به نام آموزش و پرورش برای شرکت در کلاس های جبرانی  فوق برنامه و مراسم ها قابل پذیرش نیست و با متخلفان طبق مقررات رفتار خواهد شد.

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران ضمن تقدیروتشکر ازجدیت مدیران محترم واحدهای آموزشی و پرورشی دراجرای دقیق بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره، اطمینان دارد حفظ سلامت دانش آموزان و فرهنگیان محترم در اولویت برنامه های این عزیزان می باشد.»

کد مطلب 4176886

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