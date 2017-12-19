لازم الاجرا بودن تعطیلی مدارس شهر تهران ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی آموزش و پرورش استان تهران در اطلاعیه ای آورده است «به اطلاع کلیه مسئولین محترم مناطق و مدیران محترم مدارس شهر تهران می رساند تمامی اطلاعیه های صادره از سوی رسانه ملی (صدا و سیما) در خصوص تعطیلی مدارس با نظر آموزش و پرورش شهر تهران به اطلاع مردم شریف رسانده می شود.

لذا این اطلاعیه ها به منزله ابلاغ رسمی برای تمامی مسئولین محترم مناطق و مدیران محترم مدارس دولتی و غیردولتی و سایر مراکز تابعه بوده و هیچ توجیهی برای حضور دانش آموزان در مدارس و هر مکان دیگری به نام آموزش و پرورش برای شرکت در کلاس های جبرانی فوق برنامه و مراسم ها قابل پذیرش نیست و با متخلفان طبق مقررات رفتار خواهد شد.

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران ضمن تقدیروتشکر ازجدیت مدیران محترم واحدهای آموزشی و پرورشی دراجرای دقیق بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره، اطمینان دارد حفظ سلامت دانش آموزان و فرهنگیان محترم در اولویت برنامه های این عزیزان می باشد.»