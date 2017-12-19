علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر عمر متوسط ناوگان مینیبوس استان را ۲۴.۵ سال عنوان کرد و افزود: این در حالی است که عمر متوسط کشوری ۲۲.۹۴ سال بوده و در این بخش با مشکل مواجه هستیم.
وی افزود: عمر متوسط ناوگان سواری نیز ۹.۳ سال است و این در حالی است که میانگین کشوری ۸.۹۲ سال را نشان میدهد و نوسازی ناوگان سواری و مینیبوس را ضروری ساخته است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان متذکر شد: در مقابل در عمر متوسط اتوبوس با وضعیت مطلوبی مواجه هستیم و در حالی که عمر میانگین در استان ۱۰.۳ سال است در سطح کشوری ۱۰.۸ سال محاسبه شده است.
رحمتی به فعالیت ۵۲ شرکت حملونقل مسافربری در استان اشاره و تأکید کرد: ناوگان مسافربری استان شامل ۴۰۰ دستگاه اتوبوس، ۲۰۰ دستگاه مینیبوس و ۵۲۰ دستگاه سواری است.
وی متذکر شد: در هشتماهه نخست امسال یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مسافر توسط ناوگان حملونقل جادهای استان جابهجا شده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته هفت درصد کاهش یافته است.
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