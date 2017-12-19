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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۳۹

علت خواب رفتن انگشتان دست/ راه های درمان بیماری تونل مچ دستی

علت خواب رفتن انگشتان دست/ راه های درمان بیماری تونل مچ دستی

یک متخصص طب فیزیکی و توانبخشی گفت: خواب‌رفتگی انگشتان دست هنگام استفاده از تلفن یا انجام کارهای دستی یا در موارد شدیدتر در زمان خواب، علائم بیماری تونل مچ دستی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حبیب مفخم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در خصوص خواب‌رفتگی انگشتان دست، گفت: خواب‌رفتگی انگشتان دست به ویژه هنگام استفاده از تلفن یا انجام کارهای دستی یا در موارد شدیدتر در زمان خواب، به خصوص اگر منجر به بیدار شدن از خواب و تسکین آن با تکان دادن و حرکت‌ هایی در ناحیه مچ دست شود ما را به یاد یک بیماری‌ به نام بیماری تونل مچ دستی می‌اندازد.

وی در خصوص سندرم تونل کارپال ادامه داد: این بیماری که اصطلاحا به آن CTS می‌گوییم به علت تحت فشار قرار گرفتن عصبی به اسم عصب مدین بروز می‌یابد که انگشت‌های شست، نشانه، بلند یا وسطی و نیمی از انگشت حلقه که به سمت انگشت بلند دست است را عصب‌دهی می‌کند.

این متخصص طب فیزیکی و توانبخشی تاکید کرد: فشار روی این عصب در ناحیه مچ دست باعث خواب‌رفتگی در انگشت‌ها به ویژه در زمان خواب می‌شود.

وی در خصوص چگونگی تشخیص و درمان این بیماری گفت: تشخیص این مشکل از طریق بررسی نوار عصب و عضله است. درمان‌های بسیار مناسبی برای این مشکل وجود دارد؛ استفاده از روش‌های فیزیوتراپی یا مچ‌بند در زمان خواب و بیداری و تزریق کورتکلستروئیدها در کنار عصب باعث خواهد شد التهاب و افزایش فشار در ناحیه تونل مچ دستی کاهش یابد و به بهبود علائم منجر شود.

مفخم در آخر اظهارداشت: در نهایت اگر این مشکل با این روش‌ها کاهش پیدا نکند احتمالا به عمل جراحی نیاز است که شکاف مختصر و کوچکی در ناحیه مچ دست ایجاد می‌شود تا عصب از فشار رها شده و علائم بهبودی پیدا می‌کند.

کد مطلب 4176893

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