علت خواب رفتن انگشتان دست/ راه های درمان بیماری تونل مچ دستی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حبیب مفخم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در خصوص خواب‌رفتگی انگشتان دست، گفت: خواب‌رفتگی انگشتان دست به ویژه هنگام استفاده از تلفن یا انجام کارهای دستی یا در موارد شدیدتر در زمان خواب، به خصوص اگر منجر به بیدار شدن از خواب و تسکین آن با تکان دادن و حرکت‌ هایی در ناحیه مچ دست شود ما را به یاد یک بیماری‌ به نام بیماری تونل مچ دستی می‌اندازد.

وی در خصوص سندرم تونل کارپال ادامه داد: این بیماری که اصطلاحا به آن CTS می‌گوییم به علت تحت فشار قرار گرفتن عصبی به اسم عصب مدین بروز می‌یابد که انگشت‌های شست، نشانه، بلند یا وسطی و نیمی از انگشت حلقه که به سمت انگشت بلند دست است را عصب‌دهی می‌کند.

این متخصص طب فیزیکی و توانبخشی تاکید کرد: فشار روی این عصب در ناحیه مچ دست باعث خواب‌رفتگی در انگشت‌ها به ویژه در زمان خواب می‌شود.

وی در خصوص چگونگی تشخیص و درمان این بیماری گفت: تشخیص این مشکل از طریق بررسی نوار عصب و عضله است. درمان‌های بسیار مناسبی برای این مشکل وجود دارد؛ استفاده از روش‌های فیزیوتراپی یا مچ‌بند در زمان خواب و بیداری و تزریق کورتکلستروئیدها در کنار عصب باعث خواهد شد التهاب و افزایش فشار در ناحیه تونل مچ دستی کاهش یابد و به بهبود علائم منجر شود.

مفخم در آخر اظهارداشت: در نهایت اگر این مشکل با این روش‌ها کاهش پیدا نکند احتمالا به عمل جراحی نیاز است که شکاف مختصر و کوچکی در ناحیه مچ دست ایجاد می‌شود تا عصب از فشار رها شده و علائم بهبودی پیدا می‌کند.