باید مشکلات دانشجویان برای سفر به عتبات حل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین فقیهی؛ رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با حجت الاسلام والمسلمین محمدی؛ نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه دیدار و گفتگو کرد.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در این دیداربا ارائه گزارشی از ۱۷ دوره اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات گفت:مجموعه ستاد مفتخر به خدمت به زائرین دانشگاهی است و بیش از دو دهه است که در زمینه اعزام دانشگاهیان به عمره و عتبات عالیات فعالیت می کند.

حجت الاسلام فقیهی افزود:کاروان های دانشگاهی به طور منظم به عتبات عالیات مشرف می شوند و در طول سال بیش از ۸ ماه در عتبات عالیات حضور دارند. تفاوت و امتیاز سفر زیارتی عتبات دانشگاهیان بار معنوی و فرهنگی آن و ارائه تسهیلاتی است که ستاد در اختیار آنها قرار می دهد.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان افزود:شور و اشتیاق دانشجویان و اساتید دانشگاه ها در اعزام به عتبات مثال زدنی است. امروز در سومین روز ثبت نام از دوره هجدهم بیش از ۳۷۰۰۰نفر در سامانه عتبات دانشگاهیان ثبت نام کرده اند که تا ۵ دی ماه این تعداد بیشتر خواهد شد، در صورتی که ظرفیت اعزامی ما در این دوره ۱۷۰۰۰ نفر است.

وی ادامه داد: در دوره های اخیر با رایزنی های مختلف پیگیر آن هستیم تا سفرهای ارزان قیمت عتبات را راه اندازی کنیم و تسهیلات ویژه به دانشگاهیان ارائه دهیم که بی شک سازمان اوقاف و امور خیریه می تواند در راستای این مهم به ما یاری رساند.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی؛ نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه هم در این دیدار اظهار کرد :اخبار و اطلاعیه های ستاد را در شبکه های مختلف سیما ملاحظه می کنیم و جای شکر دارد که جوانان این مرز و بوم به سفرهای زیارتی علاقه مند هستند.

وی اظهار امیدواری کرد با برگزاری جلسه مابین ستاد و معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه و افزایش هم افزایی بین این دو مجموعه،موجب ارتقا سفرهای زیارتی دانشجویان باشیم.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان باید پاسخگوی تعداد بیشتری از علاقه مندان و متقاضیان دانشگاهی تشرف به عتبات باشد تا کسانی که خواستار اعزام هستند از فیض این سفر معنوی باز نمانند و مشکلات دانشجویان نیز برای این سفرها حل شود.

در ادامه،محمد زارع؛معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گزارشی از برنامه های اجرا شده در نجف و کربلا در دوره های پیشین و برنامه های آینده و همچنین برنامه ریزی برای سفرهای ارزان قیمت ارائه کرد.

حسن ربیعی؛مشاور رئیس سازمان ومدیرکل حوزه ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه و مهدی قصری زاده؛ از مدیران ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان نیز در این جلسه حضور داشتند و به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.