بودجه پایدار برای حمایت ازصنایع کوچک/سهم۹۲درصدی صنایع کوچک ازصنعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، صادق نجفی در گردهمایی مدیران عامل شرکت شهرک های صنعتی سراسر کشور با اشاره به اینکه از امروز هدف ما نجات کشورمان در حوزه صنایع کوچک است، اظهار کرد: هوش استراتژیک و مدیریت جهادی باید سرلوحه اقدامات مدیران قرار گیرد.

وی با تاکید بر توجه به بهره وری و آموزش در بخش صنایع کوچک ادامه داد: تلاش برای مردم باید ملموس باشد. راهکارهای بسیاری برای توسعه بازار صنایع کوچک و متوسط وجود دارد که علاوه بر مسئولان باید مردم نیز در تحقق برنامه ها همراهی کند.

وی با بیان اینکه ۹۲ درصد از صنایع کشور، صنایع کوچک هستند، به تکمیل ظرفیت واحدهایی که با ظرفیت کامل کار نمی کنند و نیز حل مشکل بازار این نوع صنایع تاکید کرد.

معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران افزود: می توانیم با برند سازی و برنامه ریزی در این دو موضوع کار کنیم.

نجفی اضافه کرد: خوشبختانه الان در مجموعه وزارت صنعت ، معدن و تجارت و دولت یک هماهنگی و همدلی و یک خواست و امید نسبت به این سازمان به وجود آمده و اگر بخواهیم می توانیم بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور را در حوزه تولید و تجارت و حتی خدمات تامین کنیم به شرطی که بخواهیم.

وی ادامه داد: موقعیت کشور در شرایطی است که کوتاهی مساوی است با هزاران مشکل برای خود و جامعه ولذا باید با هوش استراتژیک و مدیریت جهادی این تلاش باید برای مردم ملموس باید.

معاون وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت اظهار کرد : باید به این سازمان عرق داشته باشیم و تلاش کنیم از نیروهای سازمان مدیرانی برای آینده تربیت کنیم چراکه وقتی پرسنل می بینند که مدیران از بیرون مجموعه انتخاب می شوند قطعا روحیه خدمت نخواهند داشت و البته باید از بهترین ها استفاده شود و باید از توان کارشناسی پرسنل بهترین استفاده به عمل آید.

وی یاد آور شد: برای موفقیت بیشترباید هم مسوولین و هم مردم را هم با خودمان همراه کنیم و این همراهی نیازمند انتقال هدف و استراتژی به تولید کنندگان ، عرضه کنندگان و مصرف کنندگان است.

نجفی تاکید کرد: حوزه رسانه ای وظیفه بزرگی دارد که بتوانیم اهداف و برنامه ها را به مردم انتقال دهیم اگر می خواهیم موضوع اشتغال و معیشت حل شود یکی از راهکارها این است که این کارها را با مشارکت انجام دهیم و در این زمینه باید تلاش مضاعف انجام شود.

وی یادآور شد: برنامه های متعددی در بودجه ۹۷ هست و کارهای خوبی انجام می‌دهیم و رایزنی می کنیم که از بودجه پایداری در سازمان برخوردار شویم.

نجفی گفت: امکانات زیادی درکشور از جمله امکانات مناطق محروم و صندوق توسعه و ... هست و قطعا در بودجه ۹۷ خواهید دید که نسبت به سالهای گذشته وضعیت فرق می کند در حالی که این سازمان همیشه به عنوان یک سازمان ستاره دار و در لیست واگذاریها بوده است.

وی تصریح کرد: هر جا احساس می کنیم نیاز به مقررات و قانون و آیین نامه دارد باید روان سازی صورت بگیرد و وضعیت فضای کسب و کار در کشور خوب نیست باید این فضا را آسان کنیم.

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به نهایی شدن ایجاد شهرکهای بخش خصوصی افزود : بخش خصوصی باید سرمایه گذاری کند و ما نیز در کنار آن کمک کنیم.

وی تصریح کرد: آینده خوبی در حوزه آب و خاک نداریم و در شرایط بحران آبی در بعضی مناطق قرار داریم و باید در این زمینه به دنبال راهکار ، جایگزین ها و برنامه ریزی باشیم.

نجفی با تاکید برموضوع بهره وری و آموزش تصریح کرد : هر چقدر بتوانیم کارها را به صورت علمی تر انجام دهیم مطمئنا این برای نظام و نیز سازمان صرفه جویی به دنبال دارد و هر چه هزینه های تمام شده پایین بیاید سازمان بیشتر بهره مند خواهد شد.