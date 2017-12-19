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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۸

در هفته کاهش بلایای طبیعی؛

همایش مدیریت بحران در دشتی برگزار می شود

همایش مدیریت بحران در دشتی برگزار می شود

دشتی- معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری دشتی گفـت: در هفته کاهش بلایای طبیعی همایش مدیریت بحران در این شهرستان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بردستانی ظهر سه شنبه در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان دشتی اظهار داشت: به مناسبت هشتم آذرماه به صورت همزمان مانور زلزله در مدارس شهرهای شهرستان برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه علاوه بر آمادگی نیروهای امداد و نجات واکنش صحیح وسریع نیز به دانش آموزان آموزش داده شد.

بردستانی ضمن تقدیر از گزارش مدیران آموزش و پرورش خورموج و کاکی در خصوص روند برگزاری مانور در مدارس بر ضرورت تداوم این مانورها در مدارس شهرستان تاکید کرد.

وی با اشاره به پنجم دی ماه هفته کاهش بلایای طبیعی گفت: در این هفته برنامه های مختلفی برگزار می شود که مانور اسکان اضطراری، همایش مدیریت بحران و برگزاری نمایشگاه از مهمترین آنها است.

بردستانی همچنین از اعضاء مدیریت بحران خواست برنامه های این هفته را به فرمانداری انعکاس بدهند.

کد مطلب 4176917

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