همایش مدیریت بحران در دشتی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بردستانی ظهر سه شنبه در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان دشتی اظهار داشت: به مناسبت هشتم آذرماه به صورت همزمان مانور زلزله در مدارس شهرهای شهرستان برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه علاوه بر آمادگی نیروهای امداد و نجات واکنش صحیح وسریع نیز به دانش آموزان آموزش داده شد.

بردستانی ضمن تقدیر از گزارش مدیران آموزش و پرورش خورموج و کاکی در خصوص روند برگزاری مانور در مدارس بر ضرورت تداوم این مانورها در مدارس شهرستان تاکید کرد.

وی با اشاره به پنجم دی ماه هفته کاهش بلایای طبیعی گفت: در این هفته برنامه های مختلفی برگزار می شود که مانور اسکان اضطراری، همایش مدیریت بحران و برگزاری نمایشگاه از مهمترین آنها است.

بردستانی همچنین از اعضاء مدیریت بحران خواست برنامه های این هفته را به فرمانداری انعکاس بدهند.