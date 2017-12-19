عبدالسلام: یک موشک بالستیک به کاخ ملک سلمان شلیک کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد عبدالسلام» سخنگوی جنبش أنصارالله یمن تأیید کرد که نیروهای أنصارالله یک موشک بالستیک به کاخ «الیمامه» در شهر ریاض عربستان شلیک کرده اند.

بر اساس این گزارش، وی گفت: یگان های موشکی انصارالله یمن یک فروند موشک برکان ۲ H را به سمت کاخ یمامه در ریاض پایتخت رژیم سعودی شلیک کردند.

این در حالی است که خبرگزاری رویترز از برخاستن دود غلیظی در آسمان شهر ریاض خبر داده است.

ائتلاف تحت سرکردگی سعودی اعلام کرد که موشک بالستیک را در جنوب شهر ریاض رهگیری کرده است.

کاخ یمامه در ریاض، مقر رسمی و دفتر شاه عربستان سعودی است که در حومه غربی شهر ریاض واقع شده است. مقر دیوان سلطنتی نیز در همین کاخ است.