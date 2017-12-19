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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۴۲

انفجار مهیب در ریاض

عبدالسلام: یک موشک بالستیک به کاخ ملک سلمان شلیک کردیم

عبدالسلام: یک موشک بالستیک به کاخ ملک سلمان شلیک کردیم

سخنگوی جنبش أنصارالله یمن تأیید کرد که نیروهای أنصارالله یک موشک بالستیک به کاخ «الیمامه» در شهر ریاض عربستان شلیک کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد عبدالسلام» سخنگوی جنبش أنصارالله یمن تأیید کرد که نیروهای أنصارالله یک موشک بالستیک به کاخ «الیمامه» در شهر ریاض عربستان شلیک کرده اند.

بر اساس این گزارش، وی گفت: یگان های موشکی انصارالله یمن یک فروند موشک برکان ۲ H  را به سمت کاخ یمامه در ریاض پایتخت رژیم سعودی شلیک کردند.

این در حالی است که خبرگزاری رویترز از برخاستن دود غلیظی در آسمان شهر ریاض خبر داده است.

ائتلاف تحت سرکردگی سعودی اعلام کرد که موشک بالستیک را در جنوب شهر ریاض رهگیری کرده است.

 کاخ یمامه در ریاض، مقر رسمی و دفتر شاه عربستان سعودی است که در حومه غربی شهر ریاض واقع شده است. مقر دیوان سلطنتی نیز در همین کاخ است.

کد مطلب 4176919

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    نظرات

    • یاران انصار الله ۱۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
      0 0
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      درود بر انصارالله
    • بنده خدا IR ۱۵:۰۴ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
      0 0
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      مرگ بر جنگ افروزان. بلایای آسمانی نازل شود انشاالله بر بانی این جنگ بی معنا. خداوند بر تمام امور آگاه است و بالاتر از اذن الهی نیست
    • مهدی IR ۱۵:۱۹ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
      0 0
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      ان شا الله بن سلمان کشته شده باشد
    • کاظمی IR ۱۵:۳۸ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
      0 0
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      یک موشک کافی نیست آنها را موشک باران کنید نامردهای کودک کش را علی برکت الله
    • سرباز وطن IR ۱۵:۴۴ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
      0 0
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      با آرزوی نابودی آل سعود.انشاالله
    • رسول IR ۱۵:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
      0 0
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      ولم یجعل الله کافرین للمومنین سبیلا.نفسشان به شماره افتاده.
    • فرزند شهید IR ۱۵:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
      0 0
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      قربون دستتون ده تا دیگه همین امروز بزنین خدا قوت
    • محمد IR ۰۶:۲۴ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۹
      0 0
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      باتمام قدرت کاخهای این وحشیهای آدم کش رامنهدم کنیدآفرین برغیورمردان یمنی
    • سجاد IR ۰۸:۲۷ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۹
      0 0
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      التوبة يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﺍﻯ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ! ﺑﺎ ﻛﺎﻓﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﺩ ﺑﺮﺧﻴﺰ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺳﺨﺖ ﮔیر باش
    • حسن پور IR ۰۸:۵۳ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۹
      0 0
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      سلام. فان حزب الله هم الغالبون

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